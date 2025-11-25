我是廣告 請繼續往下閱讀

總是覺得青江菜又苦又澀不好吃嗎？農糧署分享，可以透過汆燙去除苦味，瀝乾後淋上油脂還可以去除澀味，青江菜富含營養，怎麼吃都超百搭。家常菜必備的青江菜因為葉柄肥厚，葉片橢圓平滑，像湯匙一樣，因此又被稱為「湯匙仔菜」。農糧署表示，青江菜生長期短，約一個月即可收成，依梗色可分為青梗及白梗兩種，富含維生素A、C、B群、β胡蘿蔔素，以及鉀、鈣、鐵、蛋白質等大量營養素。農糧署建議，想要安心挑選，可注意葉片翠綠有彈性，莖部緊實飽滿，葉柄肥厚多汁，口感才會脆甜，也要留意避免莖部軟爛、葉片斷裂。農糧署分享，想讓青江菜更美味，可以準備滾水加入少許鹽巴，保持菜葉翠綠，並汆燙去除苦味，菜梗先下，再下菜葉，約1分鐘到1.5分鐘後，菜葉變軟立刻撈起，瀝乾後可淋上橄欖油、豬油或是麻油等增添風味、去除澀味。