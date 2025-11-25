獨行俠迎來3天休兵後將在台灣時間周六作客洛杉磯，迎戰前隊魂Luka Doncic領軍的湖人，這場NBA杯小組賽不僅關乎晉級，也牽動著獨行俠球迷的情緒記憶。對新秀前鋒庫柏．佛萊格（Cooper Flagg）而言，這則是另一種成長考驗。

▲東契奇（Luka Doncic）率領的湖人從開局便節奏紊亂，半場就落後多達32分，比賽完全失控。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

達拉斯獨行俠本季陷入低潮，在NBA美國職籃（National Basketball Association）又吞下一敗後，戰績已滑落至5勝14敗。這場比賽將是Doncic離開達拉斯後，首次與舊東家正面交鋒。儘管不是回到達拉斯主場，但無論就話題性、象徵性或情感張力而言，這場對決都將成為全聯盟本週最受注目的焦點之一。外界普遍認為，這場對湖人、對Doncic的比賽，對Flagg有特殊意義，畢竟他被視為獨行俠的新門面，是球隊寄望從低迷中重新振作的核心。但Flagg面對媒體時卻保持冷靜，他坦言，自己的目光始終聚焦在球隊現況，而不是外部故事線。Flagg並不是Doncic交易案的一部分，他加入球隊時已是後Doncic時代。儘管如此，他也將在這場比賽中學到：對達拉斯球迷而言，這場對決絕對不是普通的一夜。自從獨行俠在管理階層動盪後，最終選擇交易掉Doncic後，許多球迷始終感到不滿。雖然Doncic公開表示不會刻意針對舊東家，但以他競爭心態之強，每次面對獨行俠時，勢必都會展現更多殺氣。對獨行俠而言，Flagg雖是年度最受矚目的新人之一，但要求他在新秀年扛起「救世主」角色，未免過度沉重。他仍在摸索NBA節奏、適應強度，也正在努力讓球隊暫時脫離滑坡。