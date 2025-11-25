美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於今（25）日透過個人Instagram正式宣布，將參加明年3月舉行的世界棒球經典賽，消息瞬間引發全球球迷熱烈討論。然而，大谷的參賽決定也讓擁有多名明星球員的道奇面臨一個「如何在球隊追求三連霸的同時，兼顧球員的出征與休息調整」的大難題。
道奇明星陣容面臨經典賽衝擊
據當地媒體《橙縣紀事報》報導，考量到道奇擁有多名明星球員，明年的經典賽可能會有10多位球員參戰。道奇本季雖成功完成世界大賽二連霸，但總冠軍戰打滿7場，球員恢復、休息時間大幅縮短。而參加經典賽的球員需提前約一個月開始調整備戰，將進一步壓縮球隊備戰162場例行賽及季後賽的時間，對球隊的衝擊不容小覷。
目前被《橙縣紀事報》列入高機率參賽名單的道奇球員包括：代表加拿大的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、代表美國的捕手史密斯（Will Smith）與游擊手貝茲（Mookie Betts）、代表韓國的金慧成與艾德曼（Tommy Edman）以及代表多明尼加的T. 赫南德茲（Teoscar Hernanderz）。
此外，先發投手史內爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）雖還沒有經典賽的出賽經驗，但也可能入選美國代表隊。
羅伯斯雖擔心會造成負擔 但仍表示：參賽由球員決定
若加上大谷翔平、上述6名確定參賽的球員以及其他潛在候選球員，道奇將有多達10多名球員參與國際賽。若山本由伸與佐佐木朗希也加入日本代表隊，參賽人數甚至更多。
因此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近期經常在訪問中提到些許顧慮：「今年球季很漫長，如果決定佐佐木和山本參加，我也會全力支持他們。」話鋒一轉，羅伯斯提到顧慮，「這對投手來說，會對身體造成一定程度的負擔，但他們如果有想為日本而戰的信念，那我覺得是否參賽，是由他們來決定的。」
道奇對山本參賽持保留態度 避免投手過勞影響下一季
《橙縣紀事報》指出，山本與佐佐木皆曾參加2023年日本代表隊，極有可能再次被徵召助日本挑戰連霸。不過，道奇方面對山本的參賽持保留態度，理由是他在2025賽季投滿球隊最多的173.2局，加上季後賽37.1局的出賽數，球隊希望避免他過度勞累，影響到他下一季的表現。
儘管道奇總教練羅伯斯對日本選手個人意願表示尊重，但如何兼顧球員健康與球隊衝擊，仍是道奇陣中明星雲集的挑戰。隨著經典賽逐漸逼近，道奇面臨的明星球員「集體出征」問題，將持續成為外界關注焦點。
消息來源：《橙縣紀事報》
