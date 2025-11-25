我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿在日籍教頭古久保健二率領下，剛奪得隊史更名後的首座總冠軍，然而古久保教練卻在11月9日遭球團無預警卸任，引發球迷與球員的強烈不滿。經過長達16 天的沉默後，樂天桃猿官方社群終於在今晚發布「Thank You 文」，向這位冠軍教頭獻上遲來的敬意與感謝。古久保健二教練在 2025 年以「下剋上」之姿帶領桃猿奪下金盃，創下隊史紀錄，並榮獲年度最佳總教練。然而，球團卻僅在一紙聲明稿中宣布古久保卸任，後續的官方社群卻遲遲未見任何感謝貼文或正式公告，處理方式引起外界譁然。直到昨日，新任代理執行長森井誠之在記者會上針對此事公開致歉，坦言球團確實「感受到古久保離職處理不完善，球迷發表時間點不夠周全，有疏失的地方。」森井誠之承諾，將以代理執行長身份進行內部整頓與改善，承認了球團在公關流程上的不足。今天晚間，樂天桃猿官方社群時隔16天終於發出古久保的「Thank You文」。文中先以日文寫道：「古久保 健二監督、4年間お疲れ様でした！幸せなモンキーズを作ってくれてありがとう！」，並用中文寫下：「古久保健二於2022年接任樂天桃猿隊一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練。帶領樂天桃猿以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練。」貼文下可見許多球迷依然覺得球團的「遲到」行為對古久保極為不尊重，紛紛表示：「原來這張要做那麼久」、「真的不懂為什麼需要拖那麼久」、「太晚了」、「這些文字感覺只是敷衍用的，一點溫度都沒有。」此外，許多球迷都在留言區「謝謝阿公」在任內的付出。至於在古久保教練離隊後，新任總教練的懸缺成為樂天桃猿休賽季最受矚目的焦點。代理執行長森井誠之在記者會中證實，新總教練人選尚未定案，目前正與多位「候補人選積極面談」。森井進一步透露，球團對於新主帥的遴選態度開放，「不管是日籍還是台灣總教練都在名單內」。