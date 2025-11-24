我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿雖在本季奪下隊史更名後首座總冠軍，但近期卻爆出球團後勤與行政獎金偏低的爭議，引發外界熱議。針對相關問題，新任代理執行長森井誠之今（24）日在記者會上正面回應，表示球團已準備完善的奬勵方案，將於12月統一發放，並保證會是「讓大家都開心的數字」。近日有消息傳出，樂天在奪冠後雖給予球員獎金以及東南亞冠軍旅遊，但後勤與行政團隊的獎金卻相當有限。包括翻譯、防護員等第一線職員僅獲5000元的奪冠獎金，其餘行政人員甚至僅有3000元作為員工旅遊補助。面對外界對於獎金的高度關注，新執行長森井誠之在今日記者會上回應獎金爭議時表示：「今年我們樂天得到總冠軍，我們的確準備了獎金，12月會進行發放。雖然今天無法告訴大家具體數字，但一定是一個能讓大家很開心、能夠慰勞他們的獎金。」森井強調，球團高度重視為奪冠付出的每一位隊職員，並會確保整個團隊都能獲得合理的獎勵。近期桃猿因換帥風波、二軍住宿與伙食問題、行政獎金爭議等連環事件使形象受挫。森井上任後已多次強調，將全面改善球隊的營運結構，包括住宿、餐飲、訓練設施以及工作環境，希望讓球員、教練與後勤都能在更好的條件下工作。