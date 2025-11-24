我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（24）日樂天總部高層親自赴中職聯盟召開記者會，現場超過50位媒體記者到場。會中宣布由樂天金鷲隊社長森井誠之即日起出任桃猿代理執行長，並提出多項球團改善球隊伙食和宿舍方案，承諾希望在春訓之前完成改善，並且會成立改善小組即刻改進伙食問題。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒冠軍球隊樂天桃猿季後爆出伙食、宿舍和換帥爭議，樂天集團兩高層森井誠之和葛城崇今（24）日親臨中華職棒聯盟召開記者會正面回應，會後也送上「媒體禮」，感謝記者們撥空前來訪問。然而關於本次記者會對於「8大問題」的回答，除了伙食和宿舍之外，很多仍未能充分解答疑惑。樂天桃猿逆轉封王是中職本季最精彩的故事，然而和球員汗水和淚水的背後，卻是球隊整季負面新聞纏身，伙食和宿舍問題未得到重視，以及奪冠後換帥的一系列爭議。今天記者會前就有傳聞第4任領隊牧野幸輝恐遭撤換，此消息也在記者會上得到證實。然而今天記者會問題不少，首先是前一天，不少體育線媒體反應未能收到記者會通知，反而是從其他線的記者手中拿到，質疑球團未能有效傳達訊息。今天記者會上，公關公司早早發放新聞稿，上面寫著今日即將發布的人事訊息，上面卻寫有「保密提醒」，要求記者勿在下午3：30分前分布相關內容，然而這和台灣媒體的處理方式顯然不同，大部分媒體在記者會開始前就已發布訊息，現場相當混亂。今天記者會雖然有兩位重量級高層——樂天金鷲社長兼執行長森井誠之，以及樂天集團亞太區執行長葛城崇前來，表達對於球隊改善具體問題的誠意，兩人也確實以謙卑的語氣盡量回答現場媒體問題，然而現場的8項問題中，其中僅有膳食和住宿算是比較詳盡地進行了回答，但關於新任總教練、冠軍獎金、換帥處理方式等等，球團仍是含糊其辭。由於之前的粗糙換帥，被質疑故意在媒體離開球場後才發布新聞稿，球隊多項操作惹火季記者們。因此樂天球團今天在記者會結束後，還親自送給媒體小禮物，其中包含四樣物品：應援小手、樂天應援毛巾、仙台名產和酒杯。另外，現場因為今天湧入超過50位以上的記者，聯盟位置不夠，不少人因此席地而坐，不少網友看到此情況後也進行討論，疑惑為何一正式記者會卻出現媒體需要「席地而坐」的情況。