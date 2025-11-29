我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳喬恩（左）與霍建華（右）曾有過一段情，分手後還曾一起合拍《笑傲江湖》。（圖／《笑傲江湖》劇照）

▲霍建華（左）與林心如（右）在2016年結婚。（圖／微博＠新浪娛樂）

▲陳喬恩（左）嫁給小9歲老公Alan（右），去年補辦海島婚宴。（圖／陳喬恩提供）

男星霍建華22年前和陳喬恩合作電視劇《千金百分百》時傳出緋聞，兩人還被拍到一起逛夜市、挑內褲，戀情因此曝光。雖然他們當時都否認交往，但在分手後多年，霍建華曾間接承認會在心中替陳喬恩保留一個重要的位置。關於兩人分手原因，主要是個性不合，加上長時間聚少離多，敵不過這些現實考量，只能選擇分開。霍建華新劇《他為什麼依然單身》近日開播，他在劇中飾演一名因太過毒舌而單身多年的室內設計師，但現實生活中，外型帥氣的霍建華身邊根本不缺女伴。2003年他拍《千金百分百》時，飾演陳喬恩的護花使者，兩人當時就傳出假戲真做交往，還被拍到一起逛夜市、買內褲，但卻不承認戀情，最終僅在一起半年左右就分開。後來霍建華在受訪時曾回答過關於前女友的問題，他直言：「我的心中一直會替她留一個位置。」雖然沒指名道姓，但外界多半認為當時霍建華口中的前任就是在說陳喬恩。至於分手原因，不外乎就是工作繁忙聚少離多，加上陳喬恩屬於比較愛撒嬌、需要人哄的個性，霍建華則是較古板冷靜，兩人相處在一起確實不太合拍。不過霍建華與陳喬恩在2012年時，曾二度搭檔合作古裝劇《笑傲江湖》，當時霍建華飾演令狐沖，陳喬恩則飾演東方不敗，兩人有不少親密對手戲，一度被懷疑復合，但最終仍沒有下文。霍建華後來就與認識超過10年的好友林心如擦出愛火，並在2016年大方認愛，火速於同年7月舉行婚禮。在霍建華與林心如結婚當天，陳喬恩還被爆料喝醉酒哭了整晚，她當時僅發文否認：「莫名其妙，十分無奈」，之後上脫口秀節目《吐槽大會》時，才正面駁斥買醉說法，怒嗆八卦媒體：「屁！那是捏造的」，始終不承認與霍建華之間的舊情。所幸陳喬恩後來也覓得真愛，與小她9歲的馬來西亞富商Alan（曾偉昌）步入禮堂，和霍建華如今都找到屬於自己的幸福。