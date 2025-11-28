我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃靖倫（如圖）近日爆肥登上節目《聚焦2.0》，與昔日精瘦模樣差超多。（圖／年代提供）

42歲黃靖倫肥一大圈！患憂鬱、靠觀落陰活下去

▲黃靖倫（如圖）體重73公斤，竟有中度脂肪肝。（圖／年代提供）

42歲新加坡歌手黃靖倫近日登上談話節目《聚焦2.0》，久違不見螢光幕前，他整個人爆肥一圈，與昔日精瘦模樣差超多，黃靖倫分享人生中的低潮階段，曾最低月收入只有3000元、懷疑自己有憂鬱症，甚至去觀落陰尋找人生方向。回顧他演藝生涯，2008年來台參加《超級星光大道》第3屆，最終獲得第6名佳績，近年來他轉往主持、影視領域發展，2016年榮獲金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，演藝成績單出色。黃靖倫在節目《聚焦2.0》中，分享自己的人生故事，在2016年得到金鐘獎前，其實陷入很長一段低潮，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，甚至懷疑自己有憂鬱症，所幸輾轉之下，在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，曲折程度連黃靖倫自己都不敢信。除了好轉的演藝事業外，黃靖倫分享了自己的飲食習慣，強調非常喜歡吃火鍋，湯都會喝4碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，並且不會撈油，這樣的習慣下，導致自己有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋，這讓一旁的楊智鈞醫師直搖頭，建議對方可嘗試「101餐盤」吃法，以及培養出運動習慣，否則正值壯年，身體可別弄糟了。回顧黃靖倫演藝生涯，他2008年參加《超級星光大道》第3屆，獲得第6名佳績，正式在台灣出道，他發行過個人專輯《倫語錄》和《OK MAN》，並參與過多個電視節目主持，以與亞里搭檔主持的《成語賽恩思》獲得金鐘獎，近年來，黃靖倫也將演藝重心轉向戲劇，因參演本土劇《天之蕉子》聲量增高，飾演的自閉症角色受到好評。