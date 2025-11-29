我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇緯達曾是中信兄弟倚重的代打重砲，巔峰時期單季有14轟貢獻，今年儘管年滿35歲，二軍仍維持穩定成績。（圖／取自蘇緯達官方網站）

▲郭嚴文轉戰味全龍2年，但並未穩定站穩先發，如今外界都在期待他鳳還巢。（圖／味全龍提供）

▲曾仁和過去幾年健康時都能投出好成績，但飽受傷勢影響就是最大問題。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲中信兄弟外野手林書逸近年來出賽數銳減，昨日遭戰力外。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.04.10）

中職6球團昨日向聯盟遞交60人契約保留名單，未被列入名單中選手成為戰力外，其他球團有資格與之接洽，《NOWnews》本篇點評今年戰力外名單中的TOP5選手，皆為過去在一軍有豐富實績、甚至有旅外經驗的球星，但近年因傷、陣容換血等原因逐漸失去舞台，或許轉效其他隊，仍能夠提供合格以上戰力。原效力球隊：味全龍今年一軍成績：出賽12場、1勝3敗、防禦率6.53、每局被上壘率1.75王維中名氣響亮，當年重返中職引發震撼彈，如今已經過去超過5年時間，他與味全龍5.3年、月薪3.3萬美元、總值近208萬美元（約台幣6055萬元）的當時史上最大約也跑完，面臨合約年，王維中傳出自請戰力外，尋求其他發展可能。王維中前3季ERA+皆能保持在聯盟平均以上，但近2年因傷勢影響到投球機制，狀態大不如前，本季僅在一軍出賽12場，遭遇失速危機，儘管發覺是揮臂過慢問題，但整季仍未見明顯好轉。以中職左投稀缺性、加上能投先發又支援中繼、以及過往實績加持，王維中在戰力外市場無疑仍是最大咖球星，但本季成績不佳、33歲也偏高齡，想簽下他的球隊恐得花費不小資金。原效力球隊：中信兄弟今年二軍成績：出賽55場、打擊率2成52、3轟、27分打點、上壘率3成98本月剛年滿35歲的蘇緯達，巔峰時期曾是長駐一軍球星，2020年單季出賽93場繳出打擊率2成93、14轟與55分打點，尤其代打表現出色，曾被譽為代打之王，但近年隨著年歲漸長，出賽空間受到擠壓，本季一軍出賽僅剩2場，創下生涯新低。蘇緯達已明顯不在中信兄弟未來藍圖，但他本季在二軍55場仍能貢獻3轟，加上優異選球，上壘率將近4成，證明其打擊仍有一定水準，亟欲證明身手的他，對於想補強板凳長打深度、經驗的球隊而言，確實是可以考慮的人選。原效力球隊：味全龍今年一軍成績：出賽46場、打擊率2成27、6分打點郭嚴文自2011年結束旅美生涯回到中職發展，至今累積15季年資，生涯累積1296安、98轟與672分打點，為過往Lamigo桃猿「暴力猿」打線要角，2024年轉戰味全龍，歷經2年後失去出賽機會，今年僅在一軍出賽46場，為生涯次少。轉眼間，郭嚴文來到37歲年紀，今年一軍獲得機會不多，許多球迷都在期待他重回老東家樂天桃猿，與昔日戰友林泓育、林智平等人再攜手，對於其他球隊而言，郭嚴文也能夠在板凳上，為內野陣容提供可期待的火力。原效力球隊：樂天桃猿今年二軍成績：先發11場、3勝3敗、防禦率4.81、每局被上壘率1.38作為曾站上大聯盟的名將，「土虱」曾仁和返台時就有傷勢疑慮，掉到第三輪才被樂天桃猿選走，過去3年，在他健康時，總能投出水準以上成績，但始終跨不過傷勢這道坎，歷經右手肘骨次、腰部發炎等問題，最終4季僅在一軍累積26場出賽，今年季中轉任後援，累積6.2局失掉4分自責分。曾仁和最大優勢在於年紀僅31歲，仍可期待他克服傷勢，就算找不回過去身手，至少也會是堪用的後段輪值或是長中繼。原效力球隊：中信兄弟今年二軍成績：出賽46場、打擊率2成20、1轟、16分打點、上壘率3成60林書逸在兵多將廣的中信兄弟陣中，曾經是主力一軍野手，2018年單季獲得101場出賽，2022年也還有85場，但隨著近2年中信兄弟選進高潛力外野手，林書逸逐漸失去舞台，近2黏合計僅有23場一軍出賽。林書逸一軍生涯出賽347場，打擊率2成68、7轟與3成48上壘率，打擊接近聯盟平均，加上目前年僅32歲，對於外野深度較淺的球隊來說，林書逸有機會成為外野替補的可用之兵，昨日就傳出台鋼雄鷹對林書逸有興趣，有望延續中職生涯。除了上述5位球員之外，另外也有不少球員在二軍繳出好表現，像是樂天桃猿劉昱言、中信兄弟馬鋼、味全龍瑪仕革斯．俄霸律尼、少見的左投後援羅華韋，富邦悍將則因捕手人選過多，將過去曾擔任主戰捕手的姚冠瑋放在60人名單外，這些球員論成績，都還有一拚續留職棒本錢。