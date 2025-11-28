我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「張君雅小妹妹」簡嘉芸（如圖）今天宣布登記結婚，po出與老公、愛犬「一家三口」的合照，羨煞眾人。（圖／簡嘉芸 IG ＠jiayun_0413）

▲詹惟中（如圖）被女顧客砲轟算命完全不準，收費5800元卻只聊13分鐘，讓顧客覺得被騙。對此詹惟中反駁指控。（圖／詹惟中 就是愛算命）

▲42歲新加坡歌手黃靖倫（如圖）近日登上談話節目，不過卻明顯整個人爆肥一圈，疑似患有憂鬱症，甚至去觀落陰尋找人生方向。（圖／年代提供)）

▲邱澤（左）、與許瑋甯（右）世紀婚禮星光熠熠，不少演藝圈人士都到場祝賀。（圖／NOWNEWS攝影中心）

《NOWNEWS今日新聞》為各位整理今（28）日本站的熱門娛樂新聞：許瑋甯和邱澤今晚在台北文華東方舉辦婚宴，婚禮現場佈置曝光，還有沒公開的婚紗照，許瑋甯和邱澤披著頭紗、還有小露性感的風格，現場配色非常浪漫。廣告童星「張君雅小妹妹」簡嘉芸今年1月1日被男友求婚成功，下午透過社群宣布登記結婚，正式升格人妻。許瑋甯和邱澤今（28）晚補辦婚宴，宴請430名賓客，賓客名單星光熠熠，包括陳美鳳、藍心湄、陶晶瑩、王陽明夫妻、關穎和賈永婕等等。婚禮現場採用西式長桌方式宴客，場地不僅配色浪漫，就連婚紗照都美翻天，許瑋甯和邱澤披著頭紗、還有小露性感，在社群掀起一波討論。19年前以泡麵廣告「張君雅小妹妹」一角爆紅的簡嘉芸，今年元旦被男友求婚，對方拿出戒指及1束花向她下跪，簡嘉芸點頭答應，兩人今天登記結婚，正式升格人妻，曬出與老公、愛犬「一家三口」的甜蜜合照，並寫下「一屋兩人、三餐、四季與一條歐告」，吸引大批粉絲湧入祝賀。命理師詹惟中近日因遭女顧客控訴，稱詹惟中算命單次收費5800元，承諾可聊30至40分鐘，怎料當天視訊只講了13分鐘，結果也是完全不準，讓她氣憤直呼離譜。對此，詹惟中回應《NOWNEWS今日新聞》，客人覺得算不準可要求退費、或是重算，這是他秉持的原則，絕不坑錢。憑藉《超級星光大道》出道的42歲新加坡歌手黃靖倫近日登上談話節目《聚焦2.0》，久違不見螢光幕前，他整個人爆肥一圈，與昔日精瘦模樣差超多，黃靖倫分享人生中的低潮階段，曾最低月收入只有3000元、懷疑自己有憂鬱症，甚至去觀落陰尋找人生方向。許瑋甯和邱澤合作《當男人戀愛時》來電，今晚舉辦婚宴，《當男人戀愛時》的製片程偉豪、 金百倫也到場祝福。許瑋甯也透露愛上邱澤的過程，「應該是看到『隊友』吧，那份責任，當他是你的隊友，有看出他身上有可以一直走下去的特質。」即便現在有小孩，夫妻之間依舊很有話題。