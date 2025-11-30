我是廣告 請繼續往下閱讀

11月30日體壇中知名的壽星，曾帶領統一獅締造「三連霸」的傳奇教頭總教練呂文生，今天將迎來他的63歲生日。作為台灣棒球史指標性的教練之一，呂文生球員時期也是戰功彪炳，曾經代表中華隊出戰巴賽隆納奧運奪下佳績，也是80年代台灣棒壇著名的內野手。呂文生自河濱國小少棒隊起步，隨後進入美和中學體系，以精湛守備功夫成為隊上內野核心。畢業後他加入台電棒球隊，並於空軍虎風棒球隊服役期間逐漸嶄露頭角，入選各級國家隊超過十次，其中包含1984年洛杉磯奧運，是當時台灣內野守備的代表人物。1990年中華職棒元年開打，呂文生成為統一獅創隊元老之一，職棒前期主要擔任游擊手與二壘手。雖然生涯打擊成績並不亮眼，但其穩健的守備價值，使他在九年球員生涯累積542場出賽。1995年起兼任守備教練，1999年正式轉任教練工作。呂文生的執教生涯橫跨統一獅與誠泰太陽、Cobras，2007年季中接下統一獅總教練後立即帶隊奪冠，並於2008、2009年率隊達成隊史首次三連霸，是中職史上少見生涯起步即豪取三座總冠軍的教頭。2011年他再次帶領統一稱霸，全盛時期堪稱獅軍最成功的總教練。2012年呂文生遭檢調調查涉背信案，雖最終獲不起訴結案，但中職聯盟仍以高標準將其列為「永不錄用」。形象受創的呂文生離開中華職棒後，受紐西蘭棒協邀請擔任客座教練，隨後赴中國執教江蘇隊，並於2015年率隊奪下中國棒球聯賽史上首冠，成為同時在中華職棒與中國職棒都拿過冠軍的教練。2022年，他更帶領江蘇隊贏得第十四屆全運會金牌，2023年再奪全國棒球錦標賽冠軍，成就斐然。