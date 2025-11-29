我是廣告 請繼續往下閱讀

在2024年幫助中華隊奪下世界12強冠軍的台灣隊長兼賽會MVP的球星陳傑憲，在賽事後也成為台灣家喻戶曉的球星，對此他近日也接受日本媒體《Full-Count》的專訪，回顧他的棒球之路，以及在12強後，帶給他人生哪些重大轉折，以及一些「甜蜜」的不便。陳傑憲首先先談到自己的學生棒球生活，他回憶有赴日發展的契機，全因哥哥當年留學岡山共生高校並打棒球，認為當地的訓練環境非常適合他，因此大力推薦，於是陳傑憲便決定到日本留學。在岡山共生高校期間，陳傑憲曾於高三時投入日本職棒選秀，但未獲指名。他也表示能在日職打球是所有選手的憧憬。我其實覺得自己能力不夠，但在教練鼓勵下還是報名。雖未能如願進入日職，這段經歷卻深刻地影響了他的棒球生涯。高中畢業後，陳傑憲選擇回台加入台電，過著白天上班、假日打球的穩定生活。他表示當時台灣職棒剛經歷假球事件，環境還不成熟。在台電至少生活安定，也覺得自己沒那實力在職棒生存。陳傑憲也坦言，他曾一度放棄職棒夢。不過到了2016年，因現實壓力與對自我能力的再評估，陳傑憲決定投入中職選秀，最終以第二指名被統一獅選中。踏入職棒後，他的潛質全面爆發，2020年便奪下大打擊王、最多安打及最佳九人，是聯盟頂尖打者之一。2023年WBC與2024年12強，他皆代表台灣出賽；更在12強以驚人的0.625打擊率、隊長身分率隊奪冠，並獲選MVP，成為台灣棒球新世代象徵。一夜之間，陳傑憲的人生徹底改變，成為像王建民般家喻戶曉的棒球明星，但他也坦言，拿下12強後，廣告代言變多，大家都認識我了，是很感謝大家，但現在出門都要戴口罩，去餐廳也要訂包廂，以前很愛逛夜市，但現在也都不能隨意去了。