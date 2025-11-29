我是廣告 請繼續往下閱讀

日本多家媒體今（29）日一致報導，「龍之子」徐若熙正式叩關日本職棒舞台，已決定加盟福岡軟銀鷹，而最引發台日球迷熱議的，正是他旅日後將迎來驚人的薪資漲幅。軟銀開出「3年近15億日圓」的重磅合約，折合年薪約5億日圓（約新台幣1億元），足足是他在味全的年薪480萬元的20倍以上。這份大約立即在台日球界引發討論，也讓許多日本網友忍不住感嘆：「軟銀真的有錢就是不一樣。」「這金額其他球團根本跟不上。」徐若熙自宣布申請海外FA後，瞬間成為國際市場的焦點。除了美國道奇、紅襪等大聯盟球隊排隊觀察，日職火腿、歐力士等隊都曾積極接觸。然而軟銀從9月開始便長期布局，多次派遣球探追蹤，11月更秘密邀請徐若熙至福岡參訪訓練設施。此次最具象徵意義的，是軟銀會長王貞治親自接待徐若熙，與CBO城島健司、永井智浩編成育成本部長共同展現最高層級誠意。軟銀可說是最積極爭取徐若熙的一隊，提出的條件也是最具吸引力。徐若熙2019年以首輪第六順位加入味全龍，雖因兩度接受Tommy John手術被迫休養，但他復出後狀態驚人。2023年奪下台灣大賽MVP，而本季再繳出19場先發、5勝7敗、防禦率 2.05、飆出大量三振的穩定表現。職棒4年累積64場出賽、防禦率2.42、305局 49K，每九局三振率高達10.30，讓外界一致看好他在日職能立刻站穩先發輪值。軟銀近年持續追求先發深度，尤其面臨有原航平可能離隊的狀況，徐若熙的加盟，有望與莫伊內洛、上沢直之、大關友久、大津亮介組成新一代豪華先發陣容。在日媒搶先公佈簽約細節後，徐若熙的「3年3億」大約便在日本網路掀起討論，多則留言直指軟銀的財力實在過於雄厚：「軟銀就是財力碾壓，其他球隊根本無法競爭」、「MLB級的選手要搶，就得拿MLB級的價格。」、「有錢就是不一樣。羨慕但沒辦法。」也有部分日本網友質疑徐若熙在日職還沒投過任何一球就能拿到如此巨約，那讓慢慢從底薪爬上來的日本本土球員怎麼想。也有人質疑「台灣5勝7敗的投手真的值5億嗎？」但也有人力挺：「一切都是結果論。如果投出王牌等級成績，這筆投資就超值。」