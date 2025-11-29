我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在2023年短暫效力中職富邦悍將的韓華鷹洋投瑞恩（Ryan Weiss），本季在南韓職棒（KBO）投出生涯代表作，如今更傳出接近與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人達成加盟協議，有望直接簽下「1+1年」的大聯盟合約，成為繼凱利（Merrill Kelly）後，KBO史上第二位未具大聯盟資歷就獲得保障合約的「逆輸出」投手。瑞恩近年的棒球旅程充滿戲劇性，2023年他曾來台加入富邦悍將，5場先發繳出4勝1敗、防禦率2.32的亮眼成績，但季後未獲續留。離開台灣後，他先在美國獨立聯盟發展，同年6月被韓華鷹以6週短約網羅，薪資僅10萬美元（約為300萬台幣），簽約金更只有1.2萬美元（約為36萬台幣）。沒想到他加入後立即展現壓制力，單場飆出12次三振，逼得韓華在短約結束後火速補上一紙26萬美元（約為780萬台幣）的正式合約。去年瑞恩出賽16場，繳出5勝5敗、防禦率3.73的成績，今年韓華更以95萬美元（約為2850萬台幣）年薪續約，讓他迎來完整球季，而他也用成績展現「物超所值」。瑞恩2025年先發30場，狂掃16勝5敗、防禦率2.87，投 178.2局送出207次三振，是全聯盟最具宰制力的投手之一。他與隊友龐斯（Cody Ponce）組成強力一、二號先發，帶領多年墊底的韓華一路挺進例行賽第二名，並闖進韓國大賽，拿下隊史難得的亞軍。瑞恩的爆發也成功吸引大聯盟球探注意。根據專業分析網站FanGraphs評價，他在季後賽後援登板時最快可飆至154–156公里速球，搭配滑球，已經具備在大聯盟擔任牛棚的條件，同時也被視為具有先發潛力的投手。韓媒與美國球評也透露，他與太空人之間的談判已進入最終階段，預估合約將達1+1年、年薪超過400萬美元（約為1.2億台幣），是他去年在韓華薪資的十倍以上。一旦正式簽下，他將成為繼凱利後，又一位從KBO成名，並直接跨上大聯盟舞台的傳奇案例。