▲富邦悍將投手賴智垣生涯第2度被戰力外，球評王翊亘認為，賴智垣過去在中繼有不錯的成績，有點意外不在60人名單中。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.05）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒昨（28）日公布各隊60人契約保留球員名單，總計共65人遭到戰力外，球評王翊亘認為，這份戰力外名單，看到富邦悍將投手賴智垣比較意外，而中信兄弟內野手馬鋼則是讓他感到可惜。王翊亘表示，以賴智垣過往在中繼成績，應該還會有空間；馬鋼今年長打能力有突破，季末卻不在60人，或許有缺三壘、長打的球隊可以考慮。現年28歲的賴智垣2018年選秀第4輪受到Lamigo桃猿指名，2021年季末遭到釋出。賴智垣2022年轉戰悍將，並投出亮眼成績，該年出賽40場拿下17次中繼成功，防禦率1.35。不過2023年、2024年球季賴智垣表現不夠穩定，今年在一軍出賽數更只有8場，防禦率6，生涯第2次遭戰力外。王翊亘直言，賴智垣會在戰力外名單讓他有點意外，「他有登板速度都保持不錯，但控球是主要問題，他也努力去修改問題，加上年紀不大，而且過往在中繼有過不錯表現，今年狀態不好就放在戰力外，讓人意外。」年僅23歲的馬鋼在2020年選秀第3輪受兄弟指名，2022年首次站上一軍，但連4年一軍出場數都不超過3場，加起來16打數敲出3安，打擊率僅1成88；馬鋼今年在二軍繳出不錯的數據，出賽44場，135個打數敲出37安、2轟，打擊率2成74，季初還在二軍締造過完全打擊，今年首度遭戰力外。王翊亘坦言，看到馬鋼在戰力外名單，覺得很可惜，「他今年在二軍有很好的突破，包括在長打部分，甚至二軍有亮眼表現，獲得一軍登錄機會，但出賽機會不多。」王翊亘認為，以兄弟的三壘來說，馬鋼應該可以成為輪替，「明顯在使用程序上，馬鋼在黃韋盛之後，以他二軍的狀態來說，應該進得去60人。」