▲中信兄弟外野手林書逸昨日遭到戰力外，球評王翊亘認為，過去有球隊提過交易，若仍有興趣，可以嘗試網羅。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.04.10）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒昨（28）日公布各隊60人契約保留球員名單，總計共65人遭到戰力外，名單中不少過去擁有實績的資深球員，球評王翊亘認為，被列入戰力外的選手，並非完全無戰力，而是基於母隊隊形考量，若剛好符合其他隊戰力需求，可能會成為熱門補強人選。像是捕手劉時豪，投手王維中、曾仁和以及外野手林書逸都是不錯的人選。王翊亘表示，若以整個戰力外名單來看，各隊補強可能會以有經驗的選手為主，「若有缺捕手、角落外野深度，像是劉時豪、郭嚴文、鄭鎧文，都可以做網羅的選擇。」王翊亘認為，在捕手這塊，劉時豪是不錯的選擇，「像林岱安在自由市場熱門，劉時豪就是很好的備案。」投手方面，王翊亘認為，2位前旅美投手王維中、曾仁和可以賭賭看復活的機會，「今年看下來，各隊缺乏能夠投長局數的本土投手，如果王維中、曾仁和可以找回狀態，會是補長局數的好人選。」王翊亘表示，台鋼雄鷹二軍投手陳暐皓今年在二軍狀態不錯，有缺牛棚的球隊可以考慮。外野方面，王翊亘點名林書逸，「這幾年有交易傳聞，但最後都沒交易成功，現在放60人名單外，或許當初有討論過交易的球隊，有機會可以詢問。」據了解，台鋼雄鷹、富邦悍將對補強林書逸有高度興趣。王翊亘強調，戰力外名單的決定基於各隊有不同的考量，「要看符不符合隊形，不代表戰力外的球員是完全沒戰力，只是母隊不需要，但其他隊可能需要。」