▲古林睿煬去年季末透過「入札制度」，成功轉戰北海道日本火腿鬥士隊。（圖／ⒸH.N.F.提供）

味全龍「龍之子」徐若熙今年季末行使旅外球員資格，宣告挑戰海外職棒舞台，有多支美、日職球隊表達興趣，經過約1個月的等待，如今確定落腳處，將與福岡軟銀鷹簽下3年超過10億日幣（約2億新台幣）的大型合約。徐若熙母校平鎮高中教練吳柏宏今（29）日受訪時指出，徐若熙與古林睿煬從中職起步，經過努力後轉戰日職，能夠激勵不少中職選手，但要讓基層選手將中職視為第一志願仍有難度，而根本原因在於選秀「簽約金」停滯不前。吳柏宏今日帶隊到新莊球場打黑豹旗4強戰，賽後接到徐若熙的來電，他還開玩笑恭喜徐若熙成為「億元男」，「我們有另一隊在斗六比賽，他應該是要去看學弟，剛剛還跟他開了一下玩笑。」吳柏宏說，徐若熙從加入職棒到現在，一直都很謙虛，「幾年前跟他聊天，感覺到整個人變了，現在很沈穩、客氣。」吳柏宏直言，好的球員不管是在基層、職棒甚至國外，共通點都是很肯努力，「徐若熙很規律訓練，是他自己去努力，額外加強自己，而不是團體訓練，能得到很多人想要的夢想，被看中而簽下這合約，很替他感到開心。」雖然味全龍與軟銀隊皆尚未證實徐若熙加盟，但徐若熙赴日基本上已成定局，吳柏宏說，之前沒跟徐若熙討論過要先赴美還是旅日，但他自己認為徐若熙從日職起步會比較適合，「以他現在的狀況，去日職投得好，或許3年後有機會去美國，在台灣他是以先發調整，在適應這節奏的情況下，去日本最適合。」古林睿煬去年從統一獅「入札」轉戰北海道日本火腿隊，徐若熙今年也循相同模式完成旅外夢想，2人的經驗是否會影響基層球員將中職列為首選？對此，吳柏宏坦言還是很難，「選手高中畢業，如果國外價碼高，還是會往外跑。因為坦白講，國內的簽約金如果一樣是600萬，還是跟國外有落差。」吳柏宏進一步表示，綜觀國家隊選才，也都以旅外為優先，「這代表國外的訓練、成績，我們是看得很重，這點還是有落差。」但吳柏宏也說，2人的成功案例，應該會激勵不少中職選手，「當初2位投手只有中職可以選擇，但他們一步一腳印，慢慢往上爬投出成績，成為加入中職的榜樣。很替他們高興。」