藝人黃小柔新著《黑色福音》於今年9月25日出版，赤裸裸談論人性的善與惡，日前她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，談及與大12歲老公王睿養育2子1女的教育理念，透露8歲小兒子先前在學校被欺負，孩子竟記得自己曾教導過的，「被霸凌時一定要記得對方特徵」，於是致電校方揪出欺凌者，黃小柔藉此教育孩子：「你不是一個人，發生事情要講，最怕什麼都不講。」黃小柔也點出維繫家庭和諧，靠的是「彼此有限度的自由。」
黃小柔8歲兒遭霸凌！對質校方場面曝光
黃小柔2014年結婚，接連迎來兒子、女兒與小兒子，談起家裡大小事多由老公負責，自己則著重孩子們的教育養成，不要求特別傑出，只求積極進取，對於孩子的課業表現認為「盡力就好啦，幹嘛為難自己？」不過仍強調賞罰分明很重要，有動力、也有挫折才會進步。
黃小柔聊到兒女話題，語氣溫柔、面目慈祥，分享近日小兒子被學校老師選當班長，自己也嚇了一跳，小兒子的性格奔放，想幹嘛就幹嘛，問他知道當班長要做什麼？他回：「簽名、點名，很威風！」後來黃小柔才知曉原因，小兒子情緒穩定、人緣好，是班上的人氣王。
不過，小兒子圓潤潤外型，一走出班上，仍遭遇被捉弄、欺負，黃小柔分享道，有次對方在走廊上被學姊擋路、遭嗆聲：「你不適合念這間學校！」當下嚇得不敢反應，獨自默默承受，回到家偷哭，黃小柔一問之下，竟意外發覺平時裡的教導，於小兒子身上產生作用。
小兒子記得黃小柔的提點：「被霸凌時一定要記得對方特徵。」於是黃小柔致電校方質問老師：「那個戴黑框眼鏡、戴牙套、長得不高、頭髮有點咖啡色的同學叫什麼名字？」這才揪出欺凌者，黃小柔藉此教育孩子：「你不是一個人，發生事情要講，最怕什麼都不講。」
黃小柔引導孩子們思考！家庭和諧靠1關鍵
還有，黃小柔某天發現9歲女兒索取零用錢頻率增加，原來女兒在校的好朋友會向她討錢、拿糖果，女兒不以為意、乖乖照做，這才緩緩告訴女兒，「跟好朋友說，『我媽媽說一直給糖果很不好，身體會不健康，也不能給妳錢，錢是我媽媽賺的，媽媽說只有我可以花，有什麼問體可以找媽媽！』」黃小柔以退為進，察覺到孩子正被關係勒索之中，敏銳地拯救女兒。
「謹慎出發，不管校園、出社會都要隨時Ready好。」黃小柔堅定地說，教育從小時基礎做起，孩子們的一個念想、一個好奇，都是父母親需要耐心接住、解惑的，也不忌諱讓孩子了解社會事件，避免直觀地教導對與錯，而是引導孩子思考，審視於每段關係中自己的想法是什麼，並且安放、照顧好自己，便足矣。黃小柔說：「有限度的自由，是家庭和諧的關鍵。
