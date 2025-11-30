藝人黃小柔今年9月25日出版新著《黑色福音》，談論人性的善與惡，日前她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，透露自己把44年的人生經歷、打滾演藝圈25年的成長變化，淬鍊成冊，談起書中出現的沉重話題——性侵、暴力，黃小柔為日前江祖平一案心痛發聲，同時分享自己曾於職場關係中遭受精神折磨，「剛入行前當美術人員，上面有個長官整死我了，每天都很害怕上班！」
黃小柔再爆演藝黑幕！遭上司精神折磨：每天都很怕
黃小柔新書中談論人性，真實生活裡的她對此大徹大悟，認為人是很複雜的動物，好與壞、善與惡，並非二次元分類，「很多時候我們都陷入成為一個『不敢選擇的人』，過去做過太多蠢事，現在學會放過自己，多為自己想一點，多愛惜自己。」
黃小柔回想起來，過去那些曾傷害過自己的人，如今從身旁走過，早已形同陌路，內心只會默默納悶：「當初怎麼那麼笨，會被他／她傷害」，原來，黃小柔學會了課題分題，杜絕外界不重要資訊、紛擾，追求真正想要的，是疼愛自己的首要步驟。
被問及過去受委屈的經歷？黃小柔回憶道入行前，在一家公司擔任美術組工作人員，工作內容不是常人所想像的，她每天早上8點上班，晚上9點至11點才下班，上頭又有個長官總愛使喚買咖啡、唸報紙等等，「整死我了，那時候每天都很害怕上班！」
當時的黃小柔，精神耗損嚴重、身心俱疲，面對職場關係，她心疼過去的自己，從此以後，也告誡自己，「別當一個不敢選擇的人。」
黃小柔心疼江祖平！鼓勵眾：別當一個不敢選擇的人
擁抱曾受過的職場傷害，黃小柔也聯想日前江祖平遭下藥性侵的社會時事，語帶不捨地說：「你／妳願意的時候就是情侶，不願意的時候就是暴力，這種問題社會到處可見，所以要懂得保護你／妳自己！身為女性，我感到心痛，這要花很久時間才能治癒。」面露焦慮貌。
黃小柔明白所謂心靈上的折磨是怎麼一回事，2012年事業陷入低潮，她因長期壓力導致罹患重度憂鬱症、恐慌症，現在前者已痊癒，後者靠藥物控制並追蹤，她表示：「恐慌不是說停就停、發了就發，很多時候當下感官被放大，很不好的狀態會制約自己做出一些事情。」
走過演藝圈的暗潮洶湧、與焦慮恐慌共生著，黃小柔揭露自我的殘破同時，卻也使人在《黑色福音》中看見人性存有的光輝，黃小柔始終傳達的是，相信真實的愛、不是建立在利益與交換上，也不是一昧地接受，而是無條件地給予，「這是她的選擇——別當一個不敢選擇的人。」
🔺資料來源－
黃小柔臉書、黃小柔IG
🔺看更多－
獨／李翊君痛揭人生轉捩點！嫁給大17歲檢場頓悟了：不想浪費時間
獨／派翠克落淚！小S回歸、不捨吳姍儒 吐矛盾心境：害怕那一天
獨／Judy入圍金鐘暴哭！拍片內幕曝光：史上最累 第2季做不下去
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃小柔新書中談論人性，真實生活裡的她對此大徹大悟，認為人是很複雜的動物，好與壞、善與惡，並非二次元分類，「很多時候我們都陷入成為一個『不敢選擇的人』，過去做過太多蠢事，現在學會放過自己，多為自己想一點，多愛惜自己。」
黃小柔回想起來，過去那些曾傷害過自己的人，如今從身旁走過，早已形同陌路，內心只會默默納悶：「當初怎麼那麼笨，會被他／她傷害」，原來，黃小柔學會了課題分題，杜絕外界不重要資訊、紛擾，追求真正想要的，是疼愛自己的首要步驟。
被問及過去受委屈的經歷？黃小柔回憶道入行前，在一家公司擔任美術組工作人員，工作內容不是常人所想像的，她每天早上8點上班，晚上9點至11點才下班，上頭又有個長官總愛使喚買咖啡、唸報紙等等，「整死我了，那時候每天都很害怕上班！」
當時的黃小柔，精神耗損嚴重、身心俱疲，面對職場關係，她心疼過去的自己，從此以後，也告誡自己，「別當一個不敢選擇的人。」
擁抱曾受過的職場傷害，黃小柔也聯想日前江祖平遭下藥性侵的社會時事，語帶不捨地說：「你／妳願意的時候就是情侶，不願意的時候就是暴力，這種問題社會到處可見，所以要懂得保護你／妳自己！身為女性，我感到心痛，這要花很久時間才能治癒。」面露焦慮貌。
黃小柔明白所謂心靈上的折磨是怎麼一回事，2012年事業陷入低潮，她因長期壓力導致罹患重度憂鬱症、恐慌症，現在前者已痊癒，後者靠藥物控制並追蹤，她表示：「恐慌不是說停就停、發了就發，很多時候當下感官被放大，很不好的狀態會制約自己做出一些事情。」
走過演藝圈的暗潮洶湧、與焦慮恐慌共生著，黃小柔揭露自我的殘破同時，卻也使人在《黑色福音》中看見人性存有的光輝，黃小柔始終傳達的是，相信真實的愛、不是建立在利益與交換上，也不是一昧地接受，而是無條件地給予，「這是她的選擇——別當一個不敢選擇的人。」
黃小柔臉書、黃小柔IG
🔺看更多－
獨／李翊君痛揭人生轉捩點！嫁給大17歲檢場頓悟了：不想浪費時間
獨／派翠克落淚！小S回歸、不捨吳姍儒 吐矛盾心境：害怕那一天
獨／Judy入圍金鐘暴哭！拍片內幕曝光：史上最累 第2季做不下去
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110