▲黃小柔（如圖）今年9月25日出版新著《黑色福音》，赤裸裸談論人性的善與惡。（圖／黃小柔提供）

黃小柔再爆演藝黑幕！遭上司精神折磨：每天都很怕

當時的黃小柔，精神耗損嚴重、身心俱疲，面對職場關係，她心疼過去的自己，從此以後，也告誡自己，「別當一個不敢選擇的人。」

▲黃小柔（如圖）心疼江祖平性侵案，自爆也曾遭上司精神折磨。（圖／黃小柔提供）

黃小柔心疼江祖平！鼓勵眾：別當一個不敢選擇的人