▲林憶蓮今晚在簡單生活節開唱，她現年59歲，看起來十分凍齡，雖然她說抱病上場，但是精氣神看起來依舊超好。（圖／簡單生活節提供）

▲今（29）日晚間香港歌手林憶蓮在簡單生活節開唱，粉絲或站或坐，度過一個愉快的夜晚。（圖／簡單生活節提供）

穿過重重人潮，空氣中瀰漫著微醺的酒氣與初冬的涼意。今（29）日晚的簡單生活節壓軸登場的，正是久違的林憶蓮。台下觀眾在酒酣耳熱之際，或席地而坐、或隨性搖擺，所有人都在等候這位金曲天后。當她慢慢開口，雖然她說抱病唱歌，嗓音略顯沙啞，但滄桑中仍有完美，在今晚的微風中成就了最真實、最具顆粒感的「絕美瑕疵」。演唱尾聲，林憶蓮也跟粉絲大告白：「擁有音樂是一件幸福的事情，希望今天大家都有跟喜歡的人在一起，你們都是我喜歡的人。」穿越過擁擠的人群，能聽到有粉絲激動地對朋友大喊：「我今天就是特地來聽林憶蓮！」林憶蓮現年59歲，看起來十分凍齡，雖然她說抱病上場，但是精神超好，說話十分溫柔，對歌唱情感的掌控力依舊驚人，那種歷經歲月沉澱的口氣，讓每一句歌詞都直擊靈魂。台下粉絲紅著眼眶回應：「這還是我記憶中的林憶蓮。」唱完高難度的〈柿子〉，林憶蓮表示：「謝謝大家包容我今天至少沙啞聲音，我知道今天也有很多其他的朋友，除了台灣的朋友，還有香港、新加坡的朋友，大家都好嗎？」談起音樂路，她罕見地揭露當年製作專輯《蓋亞》時的艱辛，「當時公司只有我跟另外一個同事在做，到後來真的不行，就找了我的好朋友。」林憶蓮語氣一度哽咽。她表示當年這位好友二話不說扛起企劃重任，聯繫樂評、文化圈，甚至幫忙談發行。「在這個很漫長的過程中，如果沒有她的幫助，我想你們可能聽不到這張專輯，也可能不會有後來金曲獎上獲得大家認同的機會。」她將手放在胸口深情地說：「這份情誼我一直放在心裡，所以再次透過今天蓋亞專輯的歌，謝謝她。」簡單生活節邁入第20年，林憶蓮看著四周也發出感嘆：「我記得當時的華山應該沒有這麼多的樹，今年場地好像變小了，因為多了很多的大樹。」她笑著說，能在這樣被大樹環繞的環境分享音樂與小故事，是很感恩的事。演出尾聲，在全場微醺與感動交織的氛圍中，面對台下依依不捨的安可聲，林憶蓮許下承諾：「之後會常常來台北。」最後輕輕道出一聲「晚安」，為這個充滿酒意、回憶與淚水的台北夜晚，畫下最溫暖的句點。