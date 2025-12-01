我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑞奇在《好孩子》演活變裝皇后的神態，入圍金馬獎影帝。（圖／甲上娛樂提供）

▲《眾生相》大膽又獨特，獲得今年金馬獎最佳導演獎的殊榮。（圖／佳映娛樂提供）

▲木村拓哉（左）與倍賞千惠子（右）在《東京計程車》有溫馨動人的對手戲。（圖／摘自IMDb）

▲《陽光女子合唱團》演員陣容堅強、有話題，影片也具有強大的催淚力量。（圖／壹壹喜喜提供）

▲席妮史威尼在《家弒服務》成為豪宅幫傭，卻發生一連串陰暗、詭異的遭遇。（圖／摘自IMDb）

2025年即將進入尾聲，年度最受矚目巨片《阿凡達：火與燼》終於要和觀眾見面，延續前兩集在視覺效果上的創新，這一集又有精彩呈現，讓人格外期待，票房亦備受矚目。華人影片亦是重量級作品輩出：40多年沒回台灣拍電影金馬影后翁倩玉，為了《陽光女子合唱團》再回歸，成為各方關注話題；《眾生相》等金馬獎影片上映，也值得影迷把握觀賞機會。入圍62屆金馬獎最佳男主角的新加坡電影《好孩子》，描述著名的變裝皇后因為媽媽患失智症，決定回家照顧她，某次她回家前忘了卸妝，被媽媽誤以為是陌生女子，索性稱自己是她的女兒，彼此間的相處反倒因此有了變化。新加坡紅小生許瑞奇嘗試男扮女裝演出，表現頗為突出，入圍金馬毫不僥倖。扮演媽媽的資深女星洪慧芳，再度展現老薑實力，讓全片增色不少，風格溫馨感人，是導演王國燊繼《男兒王》後又一關於變裝皇后、有笑有淚的力作。獲得金馬獎最佳導演獎的《眾生相》，李駿碩從眾多強勁對手中脫穎而出，成為典禮上的一大看點。他在這部片中透過男主角張迪文與不同族群的男子碰面、發生肉體關係，從彼此的交談中發出對於政治、文化等的種種觀察與討論，看似大尺度的內容，卻有很多弦外之音，張迪文三點全露、豁出去演的表現，也讓他差點成為最佳新演員得主。《阿凡達：火與燼》是系列的第3集，講述傑克、奈蒂莉還在撫平失去長子的傷痛，與其他孩子們又面臨新的惡棍威脅，這一次他們會碰火族等新的族群，彼此初相見就不和睦，未來的衝突層級會拉到多高？欣賞整部片才會得到答案。原班演員山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛等都回歸，導演詹姆斯卡麥隆形容：「本片是集前兩部冒險之大成。」詹姆斯卡麥隆一向擅拍大成本巨片，總是能打開觀眾對於電影特效的新視野，過去在《阿凡達：水之道》的海洋世界和奇特生物，讓人大開眼界，這一次的火族與相關特效場面，相信能讓觀眾再一次感到震撼與驚奇。日本是個注重各行各業倫理的社會，貴為日劇天王木村拓哉，在新片《東京計程車》碰上資深大前輩倍賞千惠子，也只好做為搭配。片中倍賞飾演的老太太，對於計程車司機木村要求「好好看看東京的最後風景」，於是兩人在旅途中，逐漸對彼此敞開心扉，老太太也道出自己過去不平凡的人生故事。短短一天之中，彼此的心境逐步改變，有溫馨動人的過程。兒童、青少年非常喜愛的《海綿寶寶》電影系列，也有新的續集要推出，在《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》中，海綿寶寶因為想成為傳奇冒險家，無意中吹了角笛，卻意外召喚出傳說中的幽靈海盜「飛行荷蘭人」，飛行荷蘭人邀請他前往冥界展開驚奇冒險，海綿寶寶於是和最要好的朋友派大星一同啟程，卻踏上暗藏危機的旅程。金馬影后翁倩玉闊別47年再回台拍攝的電影《陽光女子合唱團》，描述一段在女子監獄發生的感人故事，她和陳意涵、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等人都飾演受刑人，苗可麗、陳庭妮則演監獄管理人員，受刑人透過組合唱團、用歌聲傳遞愛和希望，在音樂中找到救贖與和解，有令人感動落淚的威力，翁倩玉也展現寶刀未老的出色演技。近年在好萊塢走紅的「美胸女神」席妮史威尼，在《家弒服務》扮演生活困頓的女子，意外得到在一對外表優雅的夫妻所擁有的豪宅中幫傭的機會，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。亞曼達塞佛瑞扮演貴婦，與席妮上演兩代金髮尤物的對決，格外有看頭。