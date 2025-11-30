我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒6球團11月30日向聯盟遞交戰力外名單，富邦悍將昔日主力牛棚大將賴智垣，面臨生涯第2度遭釋出處境，昨日仍在個人社群平台發文，感謝富邦悍將曾給他機會留在職棒，並感性說道，「每件事情的發生都有它存在的意義。未來的路，也許仍然未知，但我願意一步一步踏實地走下去。」現年28歲的賴智垣，2018年參與季中選秀，獲得Lamigo桃猿第4指名肯定，但僅在2019年登上過一軍，2021年就遭戰力外，後續富邦悍將與其重談合約，讓他有機會留在職棒舞台。結果隔年賴智垣把握機會浴火重生，單季為富邦悍將出賽40場，主投40局送出23次三振，防禦率僅1.35，還奪下17次中繼成功，化身為球隊牛棚勝利組成員，季後還入圍年度最佳進步獎。可惜近年來賴智垣受到大小傷勢影響，在一軍出賽數銳減，今年更剩下8場一軍出賽，表現起伏不定，最終季後遭到富邦悍將放在60人名單外，也是他生涯第2度被戰力外。賴智垣昨日發文，感謝富邦悍將4年前再次給予機會，「謝謝富邦球團在4年前給了我一個再次站上職業舞台的機會，讓我的夢想得以延續，讓更多的球迷認識我。」賴智垣隨後感性分享心境，「儘管過程跌跌撞撞，還是想謝謝隊友、教練、球團，以及一路陪伴我的悍將家人們。你們的每一句鼓勵、每一次支持，我都會記在心底，成為我一輩子的力量。每件事情的發生都有它存在的意義。未來的路，也許仍然未知，但我願意一步一步踏實地走下去。失敗不是終點，而是提醒我還能更努力。為了成為更好的自己，我會繼續前進。」