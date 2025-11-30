明天就邁入2025年最後一個月！12月有多項新制將上路，像是罕見疾病AADC缺乏症基因治療藥物，1劑要價1億元，將納入健保、台鐵將要大改點、TPASS 2.0+推常客優惠，最高可享30％乘車金回饋、西螺大橋關閉1年、LINE Pay Money上線、台中超商可繳罰單、玉山觀高山屋開始收費等，《NOWNEWS》帶您一次了解。
單劑1億元罕病新藥納健保
衛生福利部公告，12月開始有3項藥品納入健保給付，包括針對轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人藥物，及罕見疾病芳香族L-胺基酸類脫羧基酶（AADC）缺乏症新藥。其中AADC缺乏症新藥單劑就要1億元，創下健保給付最高單價紀錄，這款藥劑也是台灣研發，代表台灣也有研發基因治療藥物實力。（相關新聞請點此）
台鐵共111列車大改點
台鐵公司宣布，將從12月23日起大改點，共有111列車調整行車時刻，其中有15列次變動5分鐘以上，相關列車車次、時刻，可於台鐵公司官網或「台鐵e訂通」APP查詢。
📌優化列車編組運用：包括彰化－花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林－花蓮間224次及235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。
📌提升中南部地區運能：增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次（191次、196次）。
📌提升海線尖峰時對運能：縮短海線班距，並且增開下午時段彰化往竹南、竹南往彰化區間車，共2列次。
TPASS 2.0+常客優惠
交通部公路局12月1日開始加碼推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每個月搭乘91條中長途國道客運路線2次，就能享有15％乘車金回饋，搭乘4次就可享30％乘車金回饋，連續假期也能搭配優惠使用，詳細回饋方式可在交通部公路局官網查看。（相關新聞請點此）
LINE Pay Money上線
LINE Pay和一卡通合作將於12月31日正式終止，LINE宣布，自家電子支付錢包「LINE Pay Money」將在12月3日下午3點正式上線，與iPASS MONEY分家，而iPASS MONEY將成為獨立APP，一卡通官方日前也表示，2026年1月1日起將iPASS MONEY服務無縫轉移至「一卡通 iPASS MONEY」APP，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳和付款等，都將一併轉移至「一卡通iPASS MONEY」 APP中。（相關新聞請點此）
LINE收回訊息改成1小時
LINE表示，收回訊息功能的操作時間限制原本是24小時，將從12月開始縮短為「1小時」，超過1小時的訊息將無法回收。據了解，會有這樣的變動是官方根據用戶實際使用狀況調整，目的是提升服務品質與符合使用習慣。（相關新聞請點此）
雲林西螺大橋關閉1年
雲林縣政府表示，西螺大橋將進行補強作業，12月1日上午8點開始，到2027年1月4全橋封閉，用路人可改行省道台1線（溪州大橋），並配合現場人員的交通管制與改道措施。
台中超商可繳罰單
台中市警察局宣布，12月1日起，部分交通罰單可以到全國4大超商繳費，包括台中市行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，這些罰單原本只能到警察局或郵局臨櫃繳納。
玉山觀高山屋開始收費
內政部國家公園署玉山國家公園管理處花費2年時間興建觀高山屋，今年4月開始試營運，考量未來營運管理及維護成本，12月1日起將收費，每人每宿800元、假日1200元，12月起住宿人數也從28人增加到42人。
陸上強風特報鄉鎮燈號上線
中央氣象署從今年3月開始試辦的「陸上強風特報鄉鎮燈號」，將在12月1日正式上線，以更詳細的鄉鎮預警強風，並分為黃、橙、紅三色燈號，黃燈代表平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風的「注意」等級；橙燈代表平均風達9級或陣風達11級以上，應提高警覺加強防範的「警戒」等級；紅燈則代表平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風的「危險」等級。
資料來源：衛生福利部、台鐵公司、交通部公路局、雲林縣政府、LINE Pay、一卡通、台中市警察局、內政部國家公園署玉山國家公園管理處、中央氣象署
