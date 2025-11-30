44歲歌手安歆澐從《超級星光大道》發跡，日前在《新聞挖挖哇》爆料結婚7年的小16歲老公、龍舟國手莊英杰，出軌她的人妻朋友，她因對方老公不想提告，而退一步和解，不料老公再犯，竟還失控拿菜刀威脅，並將她勒暈，導致腦部嚴重缺氧、血管爆裂、眼結膜出血，目前兩人分居中，正在打離婚官司。而安歆澐昨（29）日登上許聖梅主持的《危機女王》直播，不只公開被家暴的照片，透露自己再幾秒可能就沒命，還發出不自殺聲明，希望外界可以幫忙保護她的安全。
安歆澐昨日於節目中公開了遭受家暴的經歷與照片，透露曾遭到老公勒脖到缺氧，只見照片中她整張臉都是紅色小點，眼結膜也破裂，整個眼睛呈現紅色，「我當時被勒暈了，醒來後不知道我在哪裡、在幹嘛」，安歆澐直呼這已經是殺人未遂，「再幾秒我可能就沒了」。而安歆澐也發布不自殺聲明，並透露到現在都在接受精神治療，不僅對周遭友人信任度降低，還出現失眠跟社交恐懼的症狀，但因工作必須克服，才能繼續於舞台表演。
安歆澐爆小三態度囂張 還放話：我想他就打電話
安歆澐提到老公到現在沒有給她一個解釋，不過她認為動手原因是外遇被發現後惱羞成怒，指出對方情緒控管有問題，並透露小三也是有家庭、小孩的人，兩對夫妻還曾出面談判，安歆澐問誰先聯絡誰時，小三竟囂張放話：「是我先打的啊，怎麼樣？我想他就打電話給他」，安歆澐也透露小三已經是慣犯，風評非常差。
安歆澐遭老公在車裡勒脖 嚴重到整張臉血管爆開
安歆澐當初在《新聞挖挖哇》說到，莊英杰第一次被抓到出軌後，雙方夫妻簽了和解協議，結果莊英杰仍繼續跟對方聯繫，再度抓包，心虛使然，某次她收工到家，只是想坐在車裡喘口氣，未料莊英杰也在車上，他突然失控拿出美工刀威脅，還用她的頭髮繞過脖子，從後座勒住她，連喊3次，「今天不是妳死就是我死」。
安歆澐也秀出照片，雙眼紅腫之外，整張臉的血管全都爆開，滿臉都是紅色小點，她也無奈說，到現在都還有點後遺症，感覺聽聲音的位置不太對，數度哽咽，「我這輩子第一次被勒，只能說拜託你放過我，我死了家人誰照顧」。
資料來源：哏傳媒
📌看更多安歆澐相關新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
安歆澐提到老公到現在沒有給她一個解釋，不過她認為動手原因是外遇被發現後惱羞成怒，指出對方情緒控管有問題，並透露小三也是有家庭、小孩的人，兩對夫妻還曾出面談判，安歆澐問誰先聯絡誰時，小三竟囂張放話：「是我先打的啊，怎麼樣？我想他就打電話給他」，安歆澐也透露小三已經是慣犯，風評非常差。
安歆澐遭老公在車裡勒脖 嚴重到整張臉血管爆開
安歆澐當初在《新聞挖挖哇》說到，莊英杰第一次被抓到出軌後，雙方夫妻簽了和解協議，結果莊英杰仍繼續跟對方聯繫，再度抓包，心虛使然，某次她收工到家，只是想坐在車裡喘口氣，未料莊英杰也在車上，他突然失控拿出美工刀威脅，還用她的頭髮繞過脖子，從後座勒住她，連喊3次，「今天不是妳死就是我死」。
安歆澐也秀出照片，雙眼紅腫之外，整張臉的血管全都爆開，滿臉都是紅色小點，她也無奈說，到現在都還有點後遺症，感覺聽聲音的位置不太對，數度哽咽，「我這輩子第一次被勒，只能說拜託你放過我，我死了家人誰照顧」。
資料來源：哏傳媒
📌看更多安歆澐相關新聞
女星曝男友疑似「性成癮」！長期約砲10多人 全帶回家1小時解決