▲布魯斯威利曾因主演《終極警探》系列，成為好萊塢片酬最高的動作天王之一，家人表示今年聖誕節還是會重看這部電影。（圖／摘自IMDb）

▲布魯斯威利（右）罹患額顳葉型失智，情況沒有好轉，妻子艾瑪將照護他的經驗出書，希望鼓勵失智症患者的家人用正面的心態來面對。（圖／摘自IG@emmahemingwillis）

70歲好萊塢巨星布魯斯威利罹患額顳葉型失智的情況沒有好轉，包括前妻黛咪摩爾與現任妻子艾瑪等人，已經討論好將在他過世之後把他的腦子捐給失智症的研究單位，希望幫助這種疾病的治療找到突破的關鍵，造福病友。昔日的大牌紅星如果讓粉絲認為晚景淒涼，多半和財務狀況有關。布魯斯威利卻是因為健康出問題、記憶和語言能力嚴重下滑，家人試圖用各種不同的方法希望能延緩他的記憶衰退，卻無法與病魔對抗，艾瑪對外的發言證實了丈夫的病況並無好轉，家人只能盡量和他製造一些快樂的回憶。大家已商量好，要讓他為失智症的研究做出貢獻，才決定在他去世後把捐他的腦子捐出來。歐美觀念中，「器官捐贈」不像華人受到「死留全屍」的傳統觀念影響，接受度大很多，可是像布魯斯威利這樣的高知名度巨星，在生前家人已經宣告這個安排，還是極少數，若非他的健康受到失智症的嚴重衝擊，家人也無法忍痛做出決定，但在艾瑪的新書《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》中，仍希望希望帶給照顧者更多的鼓舞和正面能量。布魯斯威利因主演《終極警探》在影壇大紅，曾是拿過2500萬美元片酬加分紅的超級巨星，光是《靈異第六感》就曾讓他賺進1億美元。即將來臨的聖誕假期，艾瑪表示會在家裡重看《終極警探》，因為這部片情節就發生在聖誕夜，看片也能逗布魯斯威利開心。她表示家人們都很喜愛聖誕節的氣氛，認為快樂還是存在，只是形式有所不同，在一直帶來樂趣、喜悅、連結的節日，想到這些心情確實會較為艱難，但還是要繼續尋找快樂。之前布魯斯被曝已經想不起來自己曾是超級巨星，對於外出時常被一般民眾認出來會覺得意外或驚擾。艾瑪雖然感到憂傷，卻還是想盡量維持正常的家庭生活，也強調外界不要對失智症抱持過度負面的看法，努力去學習、適應，用正面心態面對更為重要。