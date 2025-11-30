我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（中）把一雙兒女都教養的很好。（圖／陸元琪臉書）

▲袁惟仁、陸元琪的兒子袁義（左圖中）、和女兒袁融（右圖）如今都已成年。（圖／IG@jonathan__0709、@yzzn.v）

▲袁惟仁生病後身材瘦了一大圈。（圖／翻攝畫面）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29）日被送急診，疑白血球異常，還在檢查。他與前妻陸元琪過去的恩怨也再度引發討論，兩人2016年因袁惟仁外遇而離婚，陸元琪獨自帶小孩生活，卻被袁惟仁的親姊指控她騙婚、騙錢；當時有一名網友一直站出來幫陸元琪說話，陸元琪過了3、4年後才得知，原來這名挺她的網友正是兒子袁義，他透過這種方式默默守護媽媽，讓得知真相的陸元琪淚崩。據《聯合報》報導，陸元琪2016年與袁惟仁離婚時，輿論鋪天蓋地襲來，就連袁惟仁的姊姊都跳出來指控她騙婚，只為賺贍養費。當時陸元琪有苦難言，但她觀察到有一名大頭貼是老鷹的網友，經常站出來幫她說話；過了3、4年後，陸元琪才從女兒的口中得知，原來這名網友就是她的兒子袁義。袁義當時還只是國中生的年紀，就懂得透過這種方式默默保護媽媽，讓陸元琪得知真相後十分感動；但她跑去找兒子問這件事時，兒子還是裝酷，沒特別說什麼，不過陸元琪知道，這就是小孩愛她的方式。如今23歲的袁義成為一名攝影師，他甚至還替小S、蔡康永拍攝第60屆金鐘獎的復出合照，這組照片溫暖了許多粉絲，也讓袁義知名度提升，目前IG有8千多名粉絲追蹤。陸元琪女兒袁融則以綽號「梓蛋」開設IG，成為網美，20歲的她外型清純有氣質，還被網友形容撞臉韓國啦啦隊女神李珠珢，IG目前有14萬粉絲追蹤。針對袁惟仁住院一事，陸元琪昨日透過經紀人回應，不清楚袁惟仁狀況，晚間也在臉書發文，希望大家不要再來打擾她跟小孩，「你們想要知道的，也是我想知道的，所以拜託，不要來問我跟我的孩子們，尤其是孩子」、「祝福大家週末愉快，請放過我的孩子，謝謝」。