我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梓蛋的超高顏值在社群掀起討論。（圖／梓蛋 IG @yzzn.v）

「小胖老師」袁惟仁昨（29）日傍晚突因發燒、排尿不適，由姊姊協助叫救護車送往台東馬偕醫院急診，目前仍在等待檢查結果。豈料消息曝光，外界把目光放在他20歲的愛女袁融（梓蛋）身上，梓蛋近年憑甜美外貌、亮麗身材受到網友關注，IG追蹤突破13萬，還神似啦啦隊女神李珠珢，掀起各界討論。事實上，梓蛋會爆紅，起因是黑男今年8月在YouTube上傳一段街訪影片，他在街頭搭訕一名20歲的長髮正妹，兩人聊起正妹身上的刺青，有狗狗圖案，紀念過世的寵物，還有她喜歡的卡通海綿寶寶以及派大星。黑男大讚正妹不僅刺青很好看，長得也像韓籍啦啦隊女神李珠珢。影片曝光後，網友陸續起底她的身分，才發現這位正妹正是袁惟仁的女兒，引發大量留言關心父女近況：「原來是小胖老師的女兒，難怪美得有特色」、「希望爸爸早日康復」、「長得很像李珠珢」、「母女都很堅強。」梓蛋在影片下方也短暫留言「謝謝黑男。」讓討論度更上一層。據悉，梓蛋本名袁融，她的IG目前有13萬粉絲追蹤，私下穿搭相當火辣，曾曬出過比基尼美照，大方秀出好身材。過去她也曾和媽媽陸元琪已起上過電視節目，陸元琪常稱讚女兒、兒子都很孝順，但母子3人都與袁惟仁不親。至於袁惟仁近況，他在2018年在上海跌倒造成腦溢血，返台後2020年又再度跌倒，最終被醫師判定為植物人，留在台東老家由姊姊長期照護。家屬低調不願多談病情，只證實此次因發燒與感染疑慮送醫，「一不對勁就會立刻處理。」陸元琪與袁惟仁有14年婚姻，育有袁義、袁融兩子女，雖家庭多年分崩離析，但孩子們對父親仍保持尊重。外界也期盼袁惟仁能平安度過難關。