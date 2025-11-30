好萊塢男神基努李維雖然61歲仍受到廣大影迷喜愛，他近年來大都以披頭散髮的頹廢造型出現，乾淨帥氣的模樣只能留在影迷的記憶中，而他距今20年前推出的名作《康斯坦汀：驅魔神探》，將於12月5日起在台重映，昔日顏值巔峰再度回到觀眾眼前。有趣的是，20年之中其他演員的行情也有一番變化，當年正要走紅的西亞李畢夫，這次在預告裡澈底被消失。
基努李維俊帥模樣重現 其他演員行情變化預告透玄機
基努李維在片中身穿緊身西裝、
揮舞著鐵拳「物理驅魔」，打得地獄厲鬼滿地找牙，而他的造型乾淨俊帥，和現在的不修邊幅散發出完全不一樣的魅力。女主角瑞秋懷茲曾和他合演過《連鎖反應》，不過第2度攜手的默契與各自扮相更加受到觀眾的認同。瑞秋分飾兩一對雙胞胎姊妹，身為警探的姊姊，一直想要找出妹妹跳樓的原因，才會找上驅魔師，展開一連串詭異冒險。
那時在片中擔任神祕反派的蒂妲史雲頓，今日已是許多台灣文青觀眾眼中的氣質女神，當年在商業片裡較常以配角的姿態出現，首度在台上映時還沒有成為被強打的卡司，但重映版的預告他的分量幾乎與基努、瑞秋鼎足而三，反倒是片中戲份不少的西亞李畢夫，由於負面新聞太多、形象崩盤，在重映的預告完全未被提及，也沒怎麼露臉。
粉絲敲碗《康斯坦汀》續集未實現 4K修復版回到大銀幕
有部分華人血統的基努李維，在台灣始終很受到影迷喜愛，因而《康斯坦汀：驅魔神探》首度在台灣是以「春節賀歲外片」的姿態登場，票房毫無意外拿下冠軍，被不少資深影迷懷念，20年後以4K數位修復的方式重現昔日光采，重新回到大銀幕，來不及趕上當年上映盛況的年輕觀眾，值得把握機會。
一般印象中基努李維不曾演過漫畫英雄角色，其實《康斯坦汀：驅魔神探》正是由DC漫畫改編，儘管當年他曾被認為與漫畫主角的形象並不百分百符合，卻也詮釋出屬於個人的特色，全球票房賣破2億3000萬美元，電影公司也沒有虧錢，一直有人在敲碗續集，可惜至今尚未落實，粉絲們也只能繼續期待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
