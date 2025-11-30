我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基努李維在《康斯坦汀：驅魔神探》中的造型帥氣英挺。（圖／華納兄弟提供）

好萊塢男神基努李維雖然61歲仍受到廣大影迷喜愛，他近年來大都以披頭散髮的頹廢造型出現，乾淨帥氣的模樣只能留在影迷的記憶中，而他距今20年前推出的名作《康斯坦汀：驅魔神探》，將於12月5日起在台重映，昔日顏值巔峰再度回到觀眾眼前。有趣的是，20年之中其他演員的行情也有一番變化，當年正要走紅的西亞李畢夫，這次在預告裡澈底被消失。基努李維在片中身穿緊身西裝、