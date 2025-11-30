我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫文蔚忍痛宣布香港演唱會取消。（圖／＠mokabyebaby IG）

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，截至今日已造成146人罹難，整個香港被籠蓋在悲傷氛圍下，香港歌后莫文蔚原定在12月20日要在啟德體育館舉辦「家場」演唱會，今（30）日正式透過社群宣布取消。莫文蔚今日透過社群發聲，表示自己本來要在12月20日舉辦的巡迴演唱會「莫文蔚 The BIG BIG SHOW 大秀一場」香港限定「家場」將取消。莫文蔚在聲明中表示，這場回家演唱會本來是要抱著開心的心情舉辦，「然而，目睹香港市民面對這場不幸事故後的悲痛，『家場』的意義此刻更顯深重。我們理解此刻每個人的心情均受到影響，實難以如常舉行這場充滿歡樂氣氛的演出」，因此只好忍痛取消演唱會安排。接著莫文蔚方也向消防人員、受災戶致意，希望一切能夠盡快恢復原狀，「我們向所有不眠不休救災的消防員和救援團隊致以崇高敬意與感激，並與全港市民同心，向大埔火災事故中受影響的家庭致上最深切慰問，祈願逝者安息，傷者早日康復。」香港大埔宏福苑本月26日發生猛烈大火，7棟大樓同時陷入火海，截至今日已有146人不幸罹難，其中包含一名殉職消防員，目前仍有多人下落不明。起火原因正進一步調查中，這起事件也成為香港近63年來最嚴重的火災之一。