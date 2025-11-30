我是廣告 請繼續往下閱讀

▲頌樂為台灣的粉絲帶來許多精彩的表演。（圖／SHOW OFFICE 提供）

▲頌樂 《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》巡演最終站台北場開唱。（圖／SHOW OFFICE提供）

▲頌樂表示想要在台灣買房子。（圖／SHOW OFFICE提供）

人氣女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）今（30）晚在台北國際會議中心舉辦個人巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，中文實力進步許多的她幾乎全場用中文跟粉絲溝通，愛台灣的心還被粉絲慫恿在台置產，想不到她居然說：「我昨天才跟經紀人討論想要買房子！」演唱會開場，頌樂頭戴皇冠、身穿黑色亮片禮服，以〈Ave Maria Paien〉歌曲強勢登場，磅礡的歌聲瞬間震撼全場，展現宛如「女皇」般的絕對掌控力，隨後她接連演唱〈RAW〉、〈Egotistic 〉、〈Spit it out 〉等強勁曲目，以動感的舞蹈，驚艷全場，火力全開。隨後，她俐落地脫下禮服，以性感全黑皮革的造型亮相，上身以貼身短版皮革上衣勾勒線條，搭配高開衩皮革短褲；下半身則穿過膝亮面長靴、大膽而前衛，大秀性感又充滿力量的舞台氣場。學習中文有成的頌樂用中文與全場互動：「大家好，我是掌管這個星球的皇帝『頌樂』，你們以為這裡是台北嗎？不是喔！這裡是未知的星球」接著她解釋今晚的主題「Solaris」，其實也有「Solar is..」的意思，想要透過這次的演出呈現出她的多重面向，「今天我會用四個不一樣的舞台展現不同的我，第一個就是「The Empress」，透過剛剛的歌曲，大家有感覺到了嗎？」台下粉絲們也立刻回以熱烈尖叫。進入第二篇章「The Imaginer」，頌樂以更具敘事性的舞台語彙打造充滿想像力的音樂宇宙。她帶來〈Image〉、〈Blue Bird〉、〈EXIT〉、音樂劇《Mata Hari》中的〈HELLO 〉與〈But I〉，讓觀眾完全沈浸在她的敘事歌聲之中。來到第三章節「The Story」，頌樂換上全新造型，以帥氣滿分的艦長裝扮再次登場，瞬間掀起全場尖叫，演唱〈Easy Peasy〉時，她因不小心搶拍而一度忍不住笑場，甚至笑到差點唱不下去，台下也跟著哄堂大笑。她連忙用中文向大家道歉：「抱歉，不好意思！」，而粉絲則不停喊著「肯恰拿（沒關係）」，要她不用擔心，頌樂馬上接住粉絲的哏，搞笑跳起流行迷因「肯恰拿～叮叮叮叮叮！」還補充說了一句：「我最近學到了一句流行語『我沒了』」，成為台北場可愛的小插曲。接著頌樂罕見用韓文向粉絲表達心意，「我的《Solaris》巡演要在台北畫下最後一站了」，久違的翻譯聲音在舞台邊響起，她開玩笑說：「翻譯的聲音，好久沒有聽到了！」可愛又好笑。而頌樂也感性總結：「今天的舞台畢竟是最後了，所以對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」不只頌樂精心準備內容，粉絲也給予滿滿的驚喜應援，除了用排字和手幅寫下「頌樂，就是我們心動的理由」，向她傳遞最真摯的支持外，還送上拉霸機造型的蛋糕，祝賀她「大滿貫」成功完成Solaris巡演，讓她直呼感動。而在最終篇章「The One」中，頌樂帶來〈WANT〉與〈Blues〉展現專屬她的自信魅力，在粉絲不斷呼喊下，她不僅加碼安可多首歌曲，更走入觀眾席與粉絲近距離互動、寵粉無極限。此外，她還特別開放粉絲現場點歌，連續演唱多首不在原定歌單內的歌曲，更臨時加唱〈月亮代表我的心〉，掀起全場大合唱。她以真摯的心意和溫暖的歌聲回應台灣粉絲的支持，誠意滿分，台北站在〈Colors〉與〈Paradise〉音樂中收尾，這趟Solaris號的宇宙旅程也完美落幕。