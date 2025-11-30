我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李宗盛（左）和伍佰（右），可說是簡單生活節的開創元老，20年前首屆時兩人就曾同台演唱。（圖／簡單生活節提供）

相隔20年，李宗盛和伍佰再度於簡單生活節同台演唱。在伍佰介紹李宗盛時，李宗盛突然幽默虧伍佰：「以前要和他合唱，只有『水姑娘』（台語：漂亮的女生）才可以。」大哥的幽默，讓伍佰也笑了。簡單生活節邁入20年，伍佰和李宗盛可說是這個音樂節的元老。今晚8點40分，許多觀眾原本在華山藝文特區的不同角落聽歌，慢慢匯聚到天空舞台，都是為了等待伍佰、李宗盛現身。約莫過了10分鐘後，伍佰一登場便引發全場歡呼，他以台語經典歌曲〈小姐免驚〉開場，前奏一下他表示，「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」緊接著，伍佰展現搖滾教父的宰制力，一連唱了〈恨世生〉、〈愛情限時批〉與〈Kiss Me星星知我心〉等台式搖滾勁歌，讓全場樂迷瞬間陷入瘋狂。心情大好的他更化身波浪舞指揮官，指揮全場觀眾玩起演唱會經典的波浪舞，台上、台下玩成一片。當〈秋風夜雨〉與神曲〈浪人情歌〉的前奏響起，現場瞬間變身巨型KTV。伍佰將〈浪人情歌〉前半段演唱直接交棒給台下，自己則一臉滿意地看著台下，整齊劃一的大合唱，全場粉絲超有默契，伍佰臉上的微笑，讓現場氣氛既歡樂又溫馨。演唱會的高潮隨著嘉賓李宗盛的登場引爆，現場尖叫聲不斷，兩人合唱完〈夢醒時分〉後，伍佰喊了一聲：「大哥好。」沒想到李宗盛一開口就幽默自嘲：「以前能夠跟伍佰同台的，都是水姑娘才行，今天只有我。」逗樂全場。伍佰則表示：「接下來這首是我們 20年前在這裡唱過的歌，過了20年，我們都還是很年輕。」語畢，兩大教父重現經典〈台北孤兒〉，隨後快節奏的〈墓仔埔也敢去〉更將氣氛推向最高點。聽見伍佰、李宗盛的情歌，就好像時光從未走遠，世間有一種浪漫，叫做伍佰與李宗盛。