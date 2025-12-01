我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（1）日娛樂新聞搶先看：濱崎步在臉書、X、IG同步曬出上海0人演唱會的照片，唯獨沒在微博公開，同時曝光演唱會被取消心聲；曾出演《加油吧威基基》的31歲女星高媛熙結婚兩年宣布離婚；在《全明星運動會4》中有亮眼表現的林家佑，在節目中透露自己曾罹患骨癌，當時被宣判存活率只有55％。日本流行樂天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦演唱會，不過開演前夕卻遭不可抗力因素取消，雖然現場沒有觀眾，她依舊堅持開唱，帶著現場200位工作人員完成了一場演唱會。昨（30）日她透過臉書、X、IG曬出上海0人演唱會的照片，唯獨沒在中國社交平台微博公開，同時曝光演唱會被取消心聲：「史上最難忘演出。」曾出演韓劇《加油吧威基基》的31歲女星高媛熙宣布離婚，她和企業家老公結婚2年都沒有登記，因此不需要任何法律程序就和平分手。她透露接下來將會專注在演藝事業上，用專業回應觀眾的期待在《全明星運動會4》中有亮眼表現的林家佑，在《11點熱吵店》節目中透露自己2017年時曾罹患骨癌，當時被宣判存活率只有55％，甚至差點要截肢，讓媽媽聽完消息後崩潰，好在經過漫長的治療後身體狀況已恢復良好。