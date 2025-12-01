我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步在社群曬出上海0人演唱會的照片，吐露無奈心聲。（圖／＠a.you IG）

日本流行樂天后濱崎步原定於11月29日在上海開唱，卻在演出前夕因不可抗力因素臨時取消，即便現場沒有任何觀眾，她仍選擇站上舞台，和200名工作人員完成了一場特別的演出。昨（30）日，她在臉書、X與IG分享這場「0人演唱會」的現場畫面，唯獨未於中國社群平台微博發布，並坦言對取消一事百感交集，形容這是「一生難忘的一場演出」。濱崎步昨晚在臉書、X與IG同步分享「0人演唱會」的現場照，並寫下「即使面對14000個空座位，依然感受到來自世界各地TA滿滿的愛，對我而言，這是一場此生難忘的演出。衷心感謝200位中、日工作人員，以及樂手與舞者們，齊心協力成就這個舞台。發自內心地感激。」有趣的是，這些照片在全球各大社群同步公開，唯獨沒在中國社交軟體微博上公開。流行樂天后濱崎步原定於29日在上海登台開唱，吸引約1萬4千名粉絲購票入場支持，卻在演出前夕突接主辦單位通知活動取消，由於舞台、燈光、音響等設備早已全部就位，她最終仍決定站上舞台，在沒有觀眾的情況下按原定造型、流程與規格完成整場演出，並且透過全場已經透過錄製的方式紀錄，之後會擇日公開。濱崎步演唱會後在社群分享心情，表示所有人都已盡全力，為這場特別的演出付出最大的心血，並且轉發超多則「繁體中文」報導，讓許多粉絲直呼：「步姐這次真的氣瘋了！」因為高市早苗的「日本有事論」，導致中國、日本政治氛圍緊張，使得部分日本藝人的活動接連臨時取消。除了濱崎步的上海演唱會突遭喊停外，歌手大槻真希28日在上海開唱時，更是在演出進行到一半突然被中斷，現場音樂停止、燈光熄滅，隨後遭工作人員帶離舞台，突如其來的狀況讓藝人與觀眾都感到錯愕又無奈。