▲老王樂隊昨日合作四分衛的阿山及守夜人的旭章，帶來限定舞台。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

老王樂隊昨（30）日在《2025 Simple Life 簡單生活節》帶來精彩表演，讓歌迷嗨爆，結果在演唱歌曲〈安九〉前，主唱兼木吉他手立長就宣布，樂隊將暫時休團，打算明年暑假再回歸。他們也鬆口想休息的原因，「」，希望透過這次的短暫休息，明年能帶來專場演出，「一切都可以順利的過去」。《簡單生活節》昨日進行第二晚演出，老王樂隊合作四分衛阿山、守夜人旭章，帶來限定舞台。老王演唱〈他們在鐵皮屋頂上奔跑〉、〈記憶紊亂〉2首歌後，還翻唱楊乃文的〈星星堆滿天〉，接著就無預警宣布想暫時休團的消息。立長對台下歌迷透露，這是老王樂隊第5、6次參加《簡單生活節》，他坦言：「」，消息一出讓台下粉絲一陣錯愕。立長也接著安慰大家，「老王樂隊由主唱兼木吉他手張立長、電吉他手童偉碩、貝斯手廖潔民、鼓手兼和聲馮會元，以及大提琴手兼和聲邵佳瑩共5人組成，2019年才發行第一張正規專輯，隨後才慢慢在華語樂壇走紅，招牌曲〈我還年輕我還年輕〉在YouTube上已累積了近3千萬次點擊，有許多死忠粉絲。