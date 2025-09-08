我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡單生活節今年主題是「和喜歡的人在一起」，特別邀請林憶蓮回台，創造和樂迷專屬的回憶。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

《2025 Simple Life 簡單生活節》今（8日）公布首波卡司，天后林憶蓮相隔11年終於回歸台灣樂壇，將於11月29、30日於華山大草原舞台回歸開唱。林憶蓮過去曾三度參與簡單生活節，這次特別受邀回台與粉絲相見，除了演唱經典曲目，也會帶來近期單曲〈是你治癒了我的孤單〉。簡單生活節自2006年首度於華山草原登場，為許多年輕創作者提供舞台，林憶蓮曾三度參與簡單生活節。今年她的「迴響 Resonance」巡演未安排台灣場，這次特別受邀回到台北，將以溫柔歌聲演繹經典曲目。主辦單位表示，林憶蓮擁有太多經典曲目，她的歌聲如夜空中的光，溫暖無數人心，近期單曲〈是你治癒了我的孤單〉同樣以簡單旋律療癒都市人心，這次回來，除了演唱經典曲目，也會帶來單曲〈是你治癒了我的孤單〉，創造和樂迷專屬的回憶。今年簡單生活節以「和喜歡的人在一起」為主題，主辦單位更透露，現場將重現2006年首屆的經典場景，並推出「深耕者」策展，邀請20年來默默耕耘的品牌與創作者，以及探索未來的藝術家齊聚草原，共同打造屬於每個人的簡單生活體驗。