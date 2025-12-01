我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步的穿著成為了平成年代辣妹們的時尚指標。（圖／＠a.you IG）

▲濱崎步「辣妹」的舞台形象，影響了許多女歌手在製作演唱會時的服裝概念。（圖／＠a.you IG）

日本「平成三大歌姬」之一的濱崎步日前在上海舉辦個人演唱會，開唱前一天卻遭到當地主辦臨時取消，為了不辜負工作人員多天以來的辛苦，她決定在沒有觀眾的狀況下開唱，掀起熱議。而這位傳奇性歌手濱崎步當年到底有多紅，17歲就出道的她可是日本辣妹時尚，曾創下單張專輯銷量400萬張、生涯共賣出5000萬張專輯的紀錄，日本樂界至今沒有人能夠超越。濱崎步在7歲時，為了貼補家用當起了兒童模特兒，之後她成為演員，拍了不少廣告，不過為了維持這些工作，讓她忽略了學校課業，又染髮又穿短裙再加上時常和暴走族一起行動，因此被學校老師、附近鄰居當成不良少女，她國中畢業後離開福岡，前往東京發展，不過卻不如想像般順利，不僅被當時簽約的唱片公司放棄，還遭到學校退學。心情不好的濱崎步因此常常在澀谷逛街消耗時間，有時還會到夜店玩樂，一次在六本木的迪斯科跳舞時，碰上了愛貝克思的製作人松浦勝人，和公司簽約後進行了一年的培訓，濱崎步正式發行單曲《poker face》出道，而這首歌推出後，瞬間擠進公信榜前二十名，之後她陸續發行歌曲，演藝事業開始起飛，開始成為了擁有高曝光度的藝人。濱崎步陸續推出單曲、專輯，從〈Boys & Girls〉一曲開始正式突破了專輯百萬銷量，《LOVEppears》更是來到了265萬張，第三張原創專輯《Duty》甚至突破了300萬張，接著發行的《A Best》更是賣爆431萬張，而濱崎步的演藝生涯統計共賣出了超過5000萬張專輯，為日本專輯歷史上最高紀錄，至今無人能夠突破。濱崎步所帶起的熱潮，可不只音樂的影響力，更成為了時尚的指標，視覺系妝容、小麥色膚色、金髮、超短裙都讓辣妹們為之瘋狂，成為了109辣妹、GAL文化的代表人物，不只是日本女孩們審美被影響，就連台灣偶像蔡依林、王心凌的舞台造型，也都能看到當年濱崎步的影子。濱崎步以音樂實力、舞台魅力、獨特的時尚風格，開啟了專屬她的「平成年代」，奠定了J-POP代表歌手的地位，更在所有6、7、8年級生心中有著難以撼動的存在感，她的演藝之路不僅書寫了屬於自己的青春篇章，也將以「愛」為主軸親手描繪的人生故事，化作無數歌迷的共同寫照，感動了一代又一代粉絲。