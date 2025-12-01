我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁朝偉否認定居日本，強調只是去短期旅遊。（圖／梁朝偉IG＠ tonyleung_official）

▲濱崎步因中日緊張關係影響，原定11月29日要舉行的上海演唱會也被取消。（圖／濱崎步IG＠a.you）

近期中日關係緊張，濱崎步在上海的演唱會遭取消、鄭伊健東京演唱會也臨時喊卡，現在就連影帝梁朝偉也被波及，因他經常在日本旅遊被巧遇，遭小粉紅質疑他已定居日本。對此，梁朝偉出席活動時大方回應，自己喜歡去日本是因為語言不通，社恐的他在當地可以不用與人說話，有機會獨處，只是偶爾會過去旅遊，並沒有真的搬去日本，一番發言讓粉絲大讚態度落落大方，化解危機。據陸媒《瀟湘晨報》報導，梁朝偉近日被傳定居日本，他上月29日出席第36屆新加坡國際電影節活動時被當面問起此事，梁朝偉當場否認，他強調自己去日本只是因為喜歡獨處，所以才去短暫旅遊，「在日本語言不通可以不用跟人講話，所以自己偶爾會去一下」。粉絲看了也認同梁朝偉的說法，「他有社恐，每一位關注偉哥的人都知道，所以他說願意去沒人注意、沒人圍觀打攪的地方，我是相信的」、「肯定是短住啊，錢還是要在大陸賺的」、「看了他的採訪，狀態很真實、很喜歡」。不過還是有人吐槽他，「這樣的解釋太牽強了，他就是喜歡日本，跟很多港台藝人一樣」、「影帝！請繼續你的表演」。其實梁朝偉之前在其他訪談中就提過，除了語言不通、可以減少社交外，選擇到日本旅遊的原因還有搭飛機距離近。他說自己不太喜歡搭長途飛機，日本的距離很剛好，加上還可以滑雪，所以才經常去日本旅遊。而近日由於日本首相高市早苗拋出的「台灣有事」言論，引起中國反彈，2國之間的仇恨值升高，才連帶影響許多娛樂圈活動。不只濱崎步、鄭伊健演唱會被取消，動漫《航海王》（ONE PIECE）片尾曲演唱者大槻真希日前在上海參加「萬代南夢宮嘉年華」活動時，也突然被請下台，近期恐怕很難看到日本藝人在中國演出。