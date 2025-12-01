外界原以為本季戰績低迷的猶他爵士將在交易市場「開門大拍賣」，包括明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）都可能被擺上架。然而最新消息指出，爵士的態度已徹底反轉。根據《The Stein Line》記者Marc Stein報導，越來越多NBA球隊相信，爵士不但不會交易馬卡南，甚至正傾向「以他為核心補強」。
外界想買馬卡南 爵士卻想留
馬卡南延續上季強勢表現，本季平均28.5分、6.2籃板，命中率更是優異——46.8%投籃、36%三分、90%罰球，聯盟得分榜排名第12。如此等級的明星球員，早已讓不少球隊虎視眈眈，紛紛準備問價。
過去馬卡南一度是市場上最搶手的前鋒之一，金州勇士還曾在巴特勒（Jimmy Butler）到來之前，傳出對他很感興趣，只是被爵士總管安吉（Danny Angie）的報價給嚇退。
但Stein指出，其他球隊近來已察覺爵士高層的方向正在改變：爵士不但不會賣掉馬卡南，而是要在市場上從「賣家變買家」，補強陣容、並圍繞馬卡南重建。
儘管爵士戰績僅6勝13敗，外界認為馬卡南遲早會萌生離隊念頭，但據《DallasHoopsJournal》報導，多名消息人士證實——馬卡南從未考慮提出交易申請。他在媒體日就已強調：「我不會去看那些傳聞。如果真的發生什麼，我會調整，但我現在專注在球場上。」
馬卡南明星合約才剛開始 爵士不可能輕易放手
馬卡南今年剛簽下四年1.95億美元的「重新協商＋延長」合約，目前正處於合約第一年。對於這樣年輕、產量穩定、又願意留下的明星，爵士不打算輕易送走也在情理之中。馬卡南生涯曾效力公牛、騎士，如今在爵士打出明星身手，生涯平均18.6分、7.1籃板，已成球隊最穩定的一張王牌。
隨著更多消息指向「爵士將補強，而非賣人」，本季交易市場的劇情恐將大幅改寫——許多原本盼望馬卡南出現在談判桌上的球隊，可能得重新調整方向。這位芬蘭王牌，短期內看來是走不了，也不會走。
消息來源：Hoops Wire
