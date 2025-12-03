我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘奕如（右1）上週參加邱澤（左1）和許瑋甯（中間）的婚禮。（圖／翻攝自IG@/tiffanypan.artist）

▲潘奕如（右2）和許瑋甯（右1）2016年一起當伴娘結緣。（圖／翻攝自IG@/tiffanypan.artist）

▲潘奕如（如圖）參加許瑋甯的婚宴，看到好友找到幸福很替她開心。（圖／翻攝自IG@/tiffanypan.artist）

許瑋甯和邱澤上個月28日在文華東方補辦婚宴，邀請演藝圈許多好友參加，金鐘女星潘奕如也是她的好友之一，2016年時兩人一起當馬來西亞女星Leah的伴娘結識，潘奕如也曝光婚禮上的抽捧花環節相當刺激，《NOWNEWS今日新聞》記者好奇詢問潘奕如，最後是誰抽到捧花？潘奕如表示是一位圈外的男生朋友，許瑋甯為此還特別準備另一束捧花給沒抽到的弟弟，希望弟弟也能找到幸福，非常貼心。潘奕如在社群平台分享許瑋甯婚禮上的抽捧花環節，只見她拿著一束綁著許多繩子的捧花，抽的人要用力拉，但她一人的力量抵擋不了這麼多人，整個人差點都被拉走，邱澤在她身後摟著她的腰，就怕老婆也被「搶走」，許瑋甯和邱澤的驚訝臉神同步，在網路上受到熱烈討論。《NOWNEWS今日新聞》記者好奇詢問潘奕如，是誰抽到捧花，會讓這對新人這麼驚訝？潘奕如笑說是一名男生朋友，「不過我記得Ann很貼心的還另外準備一束捧花直接送給弟弟，希望弟弟也得到幸福。」說起和許瑋甯的淵源，潘奕如表示，兩人是2016年時一起參加婚禮認識的，當時她們擔任馬來西亞女星Leah Lo盧薏的伴娘，Leah是潘奕如的乾妹妹，許瑋甯和Leah則是在紐約一家著名藝術學院－美國戲劇藝術學院AADA（American Academy Dramatic Arts）一起上表演課時的同班同學，伴娘群還有馬來西亞影后吳天瑜，以及音樂劇演員Esther。就這短短的3天2夜，兩人結下很深的緣分，中間不時有聯繫，潘奕如說，「有一段期間我跌入人生的低谷，她陪我出來深聊，也分享自己的生命經驗，真誠的接納、安慰與鼓勵，把我從黑暗裡拉了出來，讓我好感動也好感恩。」這麼多年過去，看到許瑋甯找到真愛，過得幸福，潘奕如非常替她開心，「因為有沒有遇到對的人、珍惜她的人、愛她欣賞她的人，完全是截然不同的兩種人生。」