▲邱澤（左）在講誓詞時，陳意涵哭瘋。（圖／翻攝自陶晶瑩IG@momoleelee）

▲陳意涵（左）跟老公一起出席許瑋甯的婚禮，但全程相當低調，也沒到背板區受訪。（圖／記者李欣容攝）

陳意涵上週末和老公一同參加邱澤、許瑋甯的婚禮，不同於柯震東自在地醉倒在場上，她全程坐在位置上，她在陶晶瑩的廣播節目《陶色新聞》透露，因為現在網友很嚴格，只要看到誰跟誰靠得近一點，就會被說沒邊界感，她坦言自己還是會在意網路上的留言，乾脆不起身，但同時她也困惑這個生態，「我明明沒做錯什麼。」陳意涵登上陶晶瑩的廣播節目《陶色新聞》，提到自己在許瑋甯婚禮上坐整晚，因為現在網友很嚴格，「我就很怕，好像對碰到任何人，他們都會說沒邊界感，說真的這些都是好朋友，但搞得我真的不敢動。」她們也提到，柯震東因為摟了許瑋甯的肩膀就被講話，陳意涵說其實她之前也會摟著邱澤，言談中充滿無奈。不過話鋒一轉，雖然她一直坐在位置上，但還是有好笑的事情發生，陳意涵爆料，「荳荳（陶晶瑩女兒）一直說，『我可以吃妳的龍蝦嗎』。」把陶晶瑩逗樂。陶晶瑩笑說，因為荳荳看到這些女明星都不吃東西，很認真問她可不可吃陳意涵的龍蝦、牛排等等，一直在注意陳意涵盤子裡的食物。最後陳意涵也說，因為自己已經沒有很活躍於網路世界，還是會在意網路上的評價，「我明明什麼都沒做錯，但與其這樣，我就坐在位置上。」還跟陶晶瑩說，「好險妳有拍我！不然大家都覺得我沒去。」除此之外，陳意涵還爆料坐在她對面的霍建華，因為最近主演的《他為什麼依然單身》太紅，感覺霍建華整晚都在凹造型，呈現一種自在、驕傲的模樣，就連喝酒都非常帥氣。陶晶瑩也被陳意涵的模仿逗得樂不可支。