47歲女星吳佩慈消失演藝圈，近況曝光了！上月24日她露面拍攝影片，為香港議員楊哲安助選，許久不見仍容光煥發，凍齡狀態令人驚艷。吳佩慈早期以「九頭身美少女」封號出道，後來與香港富商紀曉波交往，陸續迎來4名子女，於是淡出螢光幕前，此次她出現在鏡頭前，引發不小話題。
吳佩慈消失演藝圈！移居香港近況曝光
吳佩慈近年鮮少露臉，回歸家庭生活、低調過日子，上月23日她久違公開露面，為閨密老公、香港議員楊哲安競選拉票，社群IG上的影片掀起話題，「我是一個住在香港的4寶媽，他是我閨密的老公，我們認識了有20年，他是一個很有趣的人！」
引起討論的是，畫面中，吳佩慈一身黑裝入鏡，搭配鑲鑽閃亮的項鍊、耳環，高雅氣質出眾，還有她薄薄妝容搶眼，足見保養得宜程度，面對0濾鏡鏡頭，臉蛋白皙透亮、氣色紅潤，吳佩慈完全看不出已經47歲，甚至還是4個小孩的母親，令人驚艷。
事實上，據上次吳佩慈傳出消息，其實是因為紀曉波的財務糾紛，對方被爆料指欠債港幣1億元（約新台幣4.2億元），公司則有港幣541萬元（約新台幣2,300萬元）欠租款項，又因賭場經營不善，欠下新台幣250億的債務，吳佩慈為此曬出律師聲明函，直球對決不實指控，使得風波愈滾愈大。
