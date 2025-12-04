我是廣告 請繼續往下閱讀

▲看到拓元藍色圈圈不要緊張！它將帶著粉絲隨時前往結帳頁面。（圖／翻攝tixCraft拓元售票系）

▲許多人在搶票時會因為驗證碼輸入錯誤而錯失到手的門票。（圖／翻攝自拓元售票系統）

▲TWICE台北大巨蛋售票資訊、票價、位置圖。（圖／Live Nation Taiwan 理想國 臉書）

韓國女團TWICE將於明年3月21、22日登上台北大巨蛋，門票將於今（4）日上午11點在拓元系統全面開賣，《NOWNEWS今日新聞》為您整理購票攻略7步驟、結帳快捷鍵、買票連結一次報您知。TWICE的大巨蛋演唱會共分為3階段開賣，「理想國會員預售」、「三星保留席位」、「拓元系統全面開賣」，今日為最後一階段的拓元系統開賣，記者整理多年來慘痛經驗，告訴您如何跟拓元系統鬥智鬥勇，順利買到門票進場看女神。，並且不可以開多個分頁同時登入搶票，這會導致被系統強制登出。同時建議在開賣五分鐘前，「再次確認是否已經登入會員」，不然可能會有輸完驗證碼，結果跳出「請登入」的超無奈狀況出現。，這樣就可以跳過開賣後還要另外點「立即購買」的多餘步驟，為自己省下許多因為網路塞車而打不開頁面的時間。不過隨著系統多次更新下，有傳出更改網址結果被限制購票的狀況出現，若是擔心的粉絲，建議不操作此步驟較合適。讓時間顯示於畫面上，確保在開賣瞬間第一時間進入系統並選擇理想票價與座位。，確保網頁運作順暢。坊間流傳使用Chrome搶票較穩定，想提升成功率的粉絲不妨一試。由於並非每場演唱會都開放人工選位，手動操作既費時又影響速度，交給系統分配反而更有效率。至於拓元系統最令人頭痛的驗證碼，建議事前到練習網站加強手速，同時預先切換至英文輸入法，才能在關鍵時刻快速通關、提高搶票成功率。，這樣就可以在輸入完驗證碼後，不移動鼠標就確認會員條款，直接進入購票轉圈圈畫面，只要坐著等結帳頁面出現就可以了。好不容易搶到票了，如果刷卡付款失敗的話前面一切可都白忙了！屆時將有50分鐘的時間可以緩衝，只要付款的帳號不輸入錯誤，這張票就可以順利放進口袋了。TWICE將於明年3月21、22日強勢登上台北大巨蛋開唱，門票分成三階段開賣，包括「12月2日上午11點理想國官方會員預購」、「12月2日上午11點至12月4日上午11點三星保留席位購票」，以及「12月4日上午11點於拓元系統全面販售」。票價從1800元至6800元不等，另有限量VIP套票8800元，可享有演前Soundcheck、VIP掛繩與吊牌、限定小禮及VIP明信片組。此次演唱會採全實名制購票，想在台北近距離支持子瑜的粉絲千萬別錯過機會。