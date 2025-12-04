我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭秉治（前排左起）、鼓鼓呂思緯及白安今日出席「2025毛起來愛」公益記者會。（圖／記者嚴俊強攝）

鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治及白安昨（3）日出席「2025毛起來愛」公益記者會，身為愛心大使的鼓鼓、白安，受訪時分享飼養毛小孩的經驗，鼓鼓和老婆大元目前領養一隻馬爾濟斯「呂小柱」，曾二度經歷愛犬離世的他，坦言：「前面兩隻狗離開，確實會覺得心裡空了一塊。」原以為自己無法再養寵物了，但緣分來了還是會想把牠帶回家。呂小柱是鼓鼓從繁殖場救出來領養的，不僅視力不太好，就連聲帶也被割掉，不過夫妻倆給予愛犬滿滿的愛，鼓鼓笑稱牠在家裡的地位是最高的，除了車上有專屬的座位，甚至連零食都準備好幾種給愛犬挑選。不過，鼓鼓笑說自己只是個玩伴，因為呂小柱幾乎黏著大元，肚子餓時才會找他，早上5、6點聽到愛犬的腳步聲，就會趕快起來餵牠，作息就像是在養小孩。而今年初才與大元登記結婚的他，提到生子進度，貼心表示：「生小孩這件事，還是女生的身體變化比較大，看她怎麼決定我都支持。」另外，白安第一次養貓咪是在國中時，至今已經養過14隻貓，她同樣經歷過很多次生老病死，坦言每一次都很難過，「但好像生命就是這樣，剛離開的半年一定會很想念牠們，經歷毛小孩過世是很正常的一環，我會更注重在牠活著的時候是開心快樂的」。鼓鼓、蕭秉治和白安共同推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，將在12月24日聖誕夜舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，以溫暖而有力量的歌聲陪大家過節。另外，白安《路邊野餐 Summer Tryst》演唱會將於1/25台北、3/7高雄開唱。