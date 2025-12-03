我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣石斑魚產業已建立高度分工的育苗、中間育成及成魚養殖供應鏈，降低同類殘食、提升育成率，（圖／魚業署提供）

有海雞肉稱譽的石斑魚，以肉質細嫩、膠質豐富、風味鮮美聞名。尤以「龍虎斑」，更是高檔魚類代表。民間流傳「無斑不成宴」，說的就是石斑魚在台灣料理界無可取代地位。如今不只大宴能見到，全魚、魚片、魚下巴等分切部位，都能輕鬆料理出豐盛家常風味。龍虎斑俗稱珍珠龍膽，是由龍膽石斑與老虎斑人工授精方式育成的優質魚種，結合雙親優點，擁有龍膽石斑的體型與成長速度，也具備老虎斑獨特的色紋特徵與風味。其體色為黃褐底色夾雜黑褐色斑帶，各鰭邊緣帶有明顯黑點，外觀搶眼辨識度高。除了外觀吸睛，龍虎斑在養殖上也展現出快速成長、高抗病力與高環境適應性的優勢。台灣目前主要養殖區集中於屏東縣、高雄市與台南市，採用陸上鹹水養殖方式，搭配科學化管理，讓龍虎斑能在最佳條件下穩定成長、風味穩定。台灣石斑魚產業已建立高度分工的育苗、中間育成及成魚養殖供應鏈，從室內繁殖、精準餵養、魚苗分級飼養，到中間育成的循環系統飼養，逐步降低同類殘食、提升育成率，並搭配模組化消毒、過濾與給氧設備，有效控制病害風險。在產銷方面，越來越多養殖戶依循農業部制定的台灣良好農業規範（TGAP），取得產銷履歷驗證，並通過歐盟、日本等輸銷規範，符合食品安全、環境衛生與產品可溯源的國際規範，全面提升龍虎斑的外銷競爭力與品牌信賴度。龍虎斑不僅是台灣石斑魚養殖技術成熟的代表，更是結合環境友善、科學養殖與美味營養的水產典範。每一條龍虎斑，都是養殖戶用心培育的成果，也是台灣水產實力的驕傲。龍虎斑肉質鮮嫩中帶有彈性，魚皮富含膠質，烹煮後不易碎散，入口滑順，油脂香氣濃郁。除了好吃，更擁有高營養價值——高蛋白、低脂肪，並含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，是現代人健康飲食的極佳選擇。由於養殖穩定、價格親民，龍虎斑早已從高檔宴席走入日常家庭餐桌。透過科學養殖與冷鏈加工技術，現在的龍虎斑產品，多以真空包裝急速冷凍形式供應市場，保留完整鮮度與風味，料理上也更方便。魚業署特別提醒，選購時須認明產銷履歷、CAS驗證與溯源水產品QR code（國產章Q），不僅安心選魚，更支持在地優質養殖，讓美味與健康同行，讓石斑好魚游上每個家庭的餐桌。