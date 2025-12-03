我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《怪奇物語》第5季在全球91個地區都登上節目類的冠軍，包括台灣在內，極受到觀眾歡迎。第5季還找來《魔鬼終結者》系列的要角琳達漢彌爾頓加入演出。（圖／摘自IMDb）

▲《怪奇物語》情節內容充滿想像力，不但有怪物，還有超能少女等各種奇幻元素，娛樂性豐富。（圖／摘自IMDb）

Netflix最具代表性的大戲《怪奇物語》最終季登場，收視果然如預期開出大紅盤，上架5天在台灣、美國、法國、澳洲等91個區域同時拿下節目類收視冠軍，累積總觀看數達到5960萬，僅小輸《魷魚遊戲》2、3季推出時的破6000萬，不過觀眾口碑和影評的成績都明顯更好，還有台灣粉絲敲碗，希望12月31日上架、長達兩小時的大結局，能登上戲院大銀幕放映。《怪奇物語》最終季也是該劇的第5季，讓全球劇迷等了3年多，但熱度卻完全沒降溫，還有過之而無不及，根據Netflix數據統計，第4季首播時的收視雖是採用另一種評估的方式，但換算成目前的數字，約等於上架3天的觀看數為2200萬，第5季有顯著的成長。不僅如此，由於第5季即將推出的刺激，之前4季《怪奇物語》全都衝上節目類的Top 10，這是Netflix推出的節目中前所未見的佳績，以該平台的所有英語發音劇集而言，《怪奇物語》第5季穩坐上架首週收視冠軍寶座，就算跟平台曾經推出的包含非英語發音所有劇集相比，也只不及《魷魚遊戲》的2、3季。有意思的是，在全球所有地區之中，《怪奇物語》唯二沒有在上架後的5天內佔據冠軍的兩個地區，就是日本和韓國，但前者收視每天都還有節目類的亞軍，直到第5天才落到第5名，韓國卻是始終都在第6、7名徘徊，果然韓國人對於自家戲劇的關注度遠超過其他地區，和世界不很接軌。隨著故事進行至尾聲，首季中還是小朋友的眾家要角，現在都已經長大，讓一路看著他們成長的資深粉絲，感嘆時光飛逝。在這幾年之中，年輕演員們有不少人演藝行情一路飆升，蜜莉芭比布朗、芬恩沃夫哈德等都跳上大銀幕，上一季才加入的喬瑟夫昆恩也很快就在《驚奇4超人：第一步》、《神鬼戰士II》等片擔任要角，都因《怪奇物語》大紅，更證明這齣戲的威力。