▲美國加州Doan's Bakery推出的白巧克力椰子蛋糕，因為獲超級巨星湯姆克魯斯垂青，成為每年送親友的聖誕禮物，而舉世知名。（圖／摘自goldbelly.com）

▲湯姆克魯斯（右）對於曾合作過《捍衛戰士：獨行俠》的葛倫鮑威爾（左）愛護有加，葛倫也收過他的聖誕節蛋糕。（圖／摘自 IG@tomcruise)

▲湯姆克魯斯喜歡送人的白巧克力椰子蛋糕，切成一塊一塊之後，更讓人想要嘗嘗到底多美味。（圖／摘自goldbelly.com）

全球最知名的聖誕禮物：湯姆克魯斯每年必送給親友的「白巧克力椰子蛋糕」，現在又能在goldbelly網站上訂購，一個要價美金129.95元（約合台幣4063元），而且強調「可以在假期開始前送達」，雖然並不便宜，還是吸引好奇的民眾下訂單。不過這個服務，依舊僅限於美國本土，連加拿大都不送過去，台灣人想要嘗嘗到底多美味，仍然只能拜託在美國的親友幫忙寄過來。湯姆克魯斯愛送親友到舉世皆知的這款白巧克力椰子蛋糕，是洛杉磯附近的Doan's Bakery販售，竟是由今年10月才過世的影后黛安基頓介紹給他，原來黛安曾與他前妻凱蒂荷姆絲一起演出電影《有錢真好》，把這款蛋糕的訊息告知凱蒂，再由凱蒂介紹給了阿湯哥，變成他每年必送給友人的禮物，才紅遍全球。過去他的第一部電影《無盡的愛》女主角布魯克雪德絲、在《世界大戰》演他的達珂塔芬妮、《夜訪吸血鬼》中和他合作過的克絲汀鄧斯特、《捍衛戰士：獨行俠》演他旗下弟子的葛倫鮑威爾等，都收到過這款蛋糕，大家也都以「感恩」、「惜福」的心態享用美味。由於湯姆克魯斯讓白巧克力椰子蛋糕大為知名，有些慕名而至顧客認為確實美味，尤其喜歡蛋糕周圍的白巧克力，口感則有人覺得乾，有人覺得夠濕潤。諷刺的是，當年讓他知道有這款蛋糕的凱蒂荷姆絲，以及兩人一起生的女兒舒莉，已經多年不聯絡，應該都不會收到他寄來的蛋糕。除了變成阿湯哥心中認定的好友，其他人想要嘗到這蛋糕的美味，除非親自前往美國加州本店購買，美國人還可以在goldbelly網站上訂購，並享受他們的配送服務，美國以外的消費者，就沒有這種福利了，今年依舊是這個情況，沒有改變。