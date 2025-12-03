我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林倪安自爆身心俱疲，要取消12月6日的生日派對。（圖／林倪安Nian 臉書）

▲統一獅一、二軍總監兼統籌教練高志綱遭網路爆料，與網紅林倪安有婚外情。（圖／記者葉政勳攝,資料照）

以藝人自居、擁有逾19萬名粉絲的棒球網紅林倪安，近日遭匿名網友指控疑似介入已婚棒球教練高志綱婚姻，還被爆出自稱球員家屬，大喊對方「寶貝」等等。事件延燒多日，林倪安今（3）日晚間終於現身，發文感嘆自己身心俱疲，取消12月6日的生日會，豈料卻引爆更多輿論，不少網友紛紛要求她對小三風暴出來解釋清楚，「不要躲起來。」今稍早林倪安的社群IG、臉書，出現所屬公司發表的1篇聲明，「各位愛戴及支持倪安的朋友晚上好，僅代表倪安傳達，今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊，請有參加生日會的粉絲朋友今明注意電子郵件信箱，將會傳達權益內容給您，以上！禾司國際。」針對婚外情風波，文中僅提到「近期倪安身心俱疲」，以及「沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊」，似乎不認小三指控，其餘則是12月6日信義區生日會取消的消息，不過不少網友仍語重心長喊話，希望林倪安盡快出面解釋：「給我出來說清楚，還我高志綱的清白」、「請出來說清楚，沒有就說清楚，有就道歉，不要躲起來。」回顧整起風波，爆料者在Threads多篇貼文指控林倪安「把自己當正宮」，稱她在12強、台東遠征與多場活動中頻頻現身，甚至小帳曬出球場照、詢問算命師：「兩人能否修成正果？」甚至曾在正宮面前大喊高志綱「寶貝」，內容火速引爆關注，也讓球迷誤以為是「正宮下場開戰」。不過高志綱妻子蔡志潔親上火線表示與爆料無關，並在1日晚間發出律師函，嚴正澄清：「該帳號不是我。」並警告勿再冒名，並強調再利用她名義帶風向，將訴諸法律途徑處理，讓疑雲更添撲朔迷離。先前統一獅球團已經保守回應，強調：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中。」並重申憲章規範嚴格，「我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」林倪安自稱台大NTU管理碩士班學歷，IG累積超過19萬粉絲，不過背後並無經紀公司支持，卻倒是以「藝人」自居，平時接主持活動、拍攝形象照，也是單車運動愛好者，過去曾因穿著丁字褲、低胸小可愛騎單車拍照而引發兩極話題。如今捲入不倫疑雲，整起事件持續發酵當中。