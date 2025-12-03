我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰人壽是目前全台持有最多商辦的壽險業者，並自2019年起，陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重要概念，2024年進一步整合推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入松江商業大樓，廣受租戶好評，穩定出租近9成。國壽今（3）日更宣布，啟動商辦資產的全面升級，預計未來5年內，在台灣6都超過20棟國壽商辦大樓都將導入hub服務，打造商辦服務生態圈的新世代。面對不斷變化的市場需求，國壽今日也發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，發現有84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，成為雇主與員工一致的共識。其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前3名；且相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。此外，78%的受訪者希望能提升公司「數位化管理程度」，讓上班更有彈性、效率。也由此發現，辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡的模式，科技帶來的也不僅是生活上的便利，亦可為日常辦公加分。國壽今日亦同步宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」3大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入hub服務，並能依據租戶需求，量身打造彈性空間，並運用智慧環境數據管理機制，協助租戶在日常營運中實踐永續經營。國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，國壽身為綠色商辦領先者，面對市場結構變化與租戶需求升級，以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；整合多種管理系統讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶便捷獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，跳脫傳統拘束，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。推動「hub服務」，國壽硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。此外，以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；而多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境。