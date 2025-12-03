我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（左）、邱澤（右）一同合作《當男人戀愛時》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《當男人戀愛時》曾被譽為是「台版最佳愛情片」。 （圖／《當男人戀愛時》臉書）

藝人邱澤、許瑋甯於上月28日在台北文華東方舉辦世紀婚禮，眾星雲集的浪漫現場掀起熱議，也讓夫妻倆的定情之作《當男人戀愛時》再次被網友瘋狂重溫。截至今（3）日下午5點半，該片已在Netflix台灣區電影榜衝上熱門第5名，不少影迷笑稱彷彿在看兩人的「愛情紀錄片」。《當男人戀愛時》於2021年上映，由邱澤飾演台客流氓「阿成」、許瑋甯飾演欠債女子「浩婷」，劇情描述兩人從衝突到相愛、從依靠到互許終身，卻又因命運無法逆轉而走向揪心結尾，儘管最終兩人重修舊好，但阿成依舊躲不過離世結局，讓不少粉絲當年淚灑影廳。寫實又深刻的情感線，加上邱澤的粗獷狠勁與許瑋甯的清冷堅韌，加上兩人實力派的演技，當年電影一上映就讓台灣、大陸市場好評不斷，累積亮眼票房與網路口碑，甚至被影迷封為「近年最成功台版愛情片」，甚至後來連韓國都來翻拍。電影之外，戲裡的緣分也發生在現實人生，邱澤、許瑋甯在拍攝期間擦出愛火，2021年12月10日公開戀情並宣布登記結婚。今年更迎來雙喜，先是在8月14日誕下兒子，11月28日補辦婚宴，兩人的婚禮花絮與甜蜜互動在社群上瘋傳，再度喚起大批觀眾對電影的回憶與討論熱度。伴隨婚禮效應，《當男人戀愛時》迅速衝回排行榜，與《小曉》、《逆行人生》、《山怪巨魔2》、《獵狐行動》等片並列Netflix熱門前5。網友們一邊回味劇情、一邊感嘆：「看到他們幸福就想到電影裡的他們」、「現實版的阿成和浩婷終於修成正果。」掀起一波懷舊觀影潮。