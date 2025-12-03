我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女兒疑似在學校遭霸凌，KIM表示如果孩子在學校遇到什麼不對勁的事情，拜託一定要讓孩子求助。（圖／記者林柏年攝）

YouTuber「那對夫妻」Kim（京燁）與Nico（品筠）育有一對兒女，經常透過社群分享一家四口的家庭生活。然而今（3）日Kim卻在社群上PO出長文，透露女兒妮妮疑似在學校被霸凌，讓他心疼喊話：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著她一起面對。」Kim今日突PO出父女合照說：「看來⋯⋯老爸真的要出手了。」表示如果孩子在學校遇到什麼不對勁的事情，拜託一定要讓孩子求助，不要因為怕麻煩就裝作沒看到，該處理的就處理、該溝通的就溝通，更透露已經通知學校。貼文一出引來不少網友留言討論，更有不少家長回覆孩子也遇過一樣的事，不知道怎麼處理，因此他才發出長文還原過程，直言妮妮的反應是我最欣慰的地方，「妮妮這孩子一直很成熟，她從小的信念就是，爸爸媽媽教我的，如果是對的事情，我不要怕」，透露妮妮沒有恐懼、沒有退縮，更沒有因為害怕孤單就閉嘴，因為她相信，只要做的是對的，爸爸媽媽一定會站在她後面。文中，Kim心疼喊話：「不管接下來會遇到什麼，身為爸爸我都會陪著她一起面對。」不少家長看了相當有共鳴，紛紛表示「絕對要讓小孩感受的有依靠」、「辛苦了」、「一定要處理！ 最近妹妹也在學校被言語霸凌，好在及時發現通報學校」。